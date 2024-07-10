Galatasaray'ın eski başkanı Ali Fatinoğlu, üç büyüklerin kurtuluş reçetesini açıkladı!

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Galatasaray'ın eski başkan adayı Ali Fatinoğlu, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bu toplantıda sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve yönetimine genel kurul üyelerinden Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz’da inşaatı devam eden kamp tesisleri, Büyükçekmece arazisi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yetki verildi.

"ÜÇ BÜYÜKLERİİN İHTİYACI OLAN..."

Fatinoğlu, başta sarı-kırmızılılar olmak üzere ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş için de kulüplerin ekonomilerinin düzelmesi için devlet desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ali Fatinoğlu, yaptığı açıklamada, "Türk Milli Takımımız Avrupa’daki başarısıyla, ülkemiz için çok önemli bir popülerlik sağlamış ve reklamımızı yapmıştır. Bu performans sayesinde de dünyanın her yerinde halkların sevgisini kazanacağız. Bu sevgi sayesinde Türk ürünleri ve Türk turizmi dünyada öne çıkacaktır. Türkiye’nin bu popülerliğini devam ettirebilmemiz için Türkiye’deki 3 büyük kulübün futboldaki başarılarının devam etmesi lazım. Bu üç kulübün başarı gösterebilmesi için de ciddi bir bütçelere yani parası olması lazım. Fakat maalesef ki üç kulüp de ciddi bir harcama bütçesine sahip değil. Aksine borç batağındalar. Bu kulüplerin ekonomisinin düzelmesi için devletin desteğine ihtiyacı var. Ali Fatinoğlu olarak önerim şudur; devletin bankalarının para ya da borç ertelemesi yapması değil. Devletimizin bütçesinden para çıkmadan sadece imar artış izni vermesi ile tüm sorunlar biter ve 3 büyük kulübümüz uluslararası yarışa çıkabilecektir. Önerim; Galatasaray için Florya’daki 60 bin metrekare arazi; Fenerbahçe için Dereağzı’ndaki tesisler; Beşiktaş için de Ümraniye’deki tesislerinin bulunduğu arsalara, arsa metrekaresinin tamamının 3 katı imar verilmesidir" ifadelerini kullandı.

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"YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU OLMALI"

Galatasaray için 60 bin metrekare arsasına 1,5 imar verildiğini aktaran Fatinoğlu, şunları kaydetti:"Yani 90 bin metrekare satılabilir inşaat yapılacaktır. 3 olursa 180 bin metrekare satılabilir binaları olacaktır. Yani bir daire 150 metrekareden olursa, bin 200 tane Galatasaray’ın dairesi olacaktır. Florya’da en üst seviye inşaatın maliyeti bin 500 dolar olarak şu an yapılabilmekte. Satış fiyatı da en az 10 bin dolar metrekaresi eder. Yani bir daireyi 1,5 milyon Dolar’a satabilecektir. Kulüplerimizin elde edeceği kar, tüm borçlarını bitirdiği gibi dünya devleriyle baş edeceği bir gelir bütçesine de ulaşabileceklerdir.Ama bu geliri yöneticilerin eline belli şartlarla vermek lazım. Belli bir miktarını altyapıya ve amatör spor branşlarına harcamak gibi. En önemli alınması gereken karar da yöneticilerin sorumluluğu olmalı. Ellerine geçen parayı bir yıl sonra en azından aynı miktarda tutmak. Eğer azalırsa yöneticilerin aradaki farkı kulübe ödemek zorunda olması kararı çok önemlidir."