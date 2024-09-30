Galatasaray’ın en ‘Buruk’ gecesi! Kasımpaşa maçındaki kararlar pahalıya patladı

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Galatasaray 7’de 7 yapmak için çıktığı Kasımpaşa maçında rekor kırmayı hedeflerken 41 yıl sonra 3-0 öne geçtiği bir karşılaşmada puan kaybetti. Yaşanan bu hüsran sonrası teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi oldu. Yaşanan puan kaybının nedenleri masaya yatırılırken şu maddeler öne çıktı.

1- 6 DEĞiŞiKLiK DENGELERi BOZDU

Okan Buruk yoğun maç trafiğini gerekçe göstererek PAOK maçı 11’inden Günay, Kaan Ayhan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens’in yerine Muslera, Jelert, Nelsson, Kerem Demirbay, Sallai ve İcardi’ye görev verdi. Osimhen ve İcardi’yi yana yana oynatmak için sistem değişikliğine gidip çift forvete döndü. Coşkulu oyunla 3-0’ı da buldu ancak Kasımpaşa’nın baskı kurmasına ve oyuna ortak olmasına engel olamadı.

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2- KLASiK SiSTEME GERi DÖNEMEDi

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Osimhen’in sakatlanması sonrası Galatasaray klasik oyun anlayışına döndü. Ancak sistem bir türlü uygulanamadı. Yerleşim, doğru pozisyon alınamaması, dönen topları alacak Sanchez ve Torreira’nın olmaması Galatasaray’ın işini daha da zorlaştırdı. Otoriteler en azından birinin sahada olması gerektiğini savunurken Okan Buruk ısrarla onları tercih etmedi.

3- HAMLELER DE ÇÖZÜM OLMADI

Devrinin 3-1 bitmesinin ardından Buruk, 2. yarıya Osimhen’in yerine Mertens, Sallai’nin yerine Barış Alper ile maça başladı. Sonra Yunus, Sara ve İcardi çıktı, Kaan, Berkan, Batshuayi hamleleri geldi. Ancak bu değişiklikler ne Kasımpaşa’nın hızını kesebildi ne de farkı açabildi. En çok eksikliği hissedilen Sanchez ve Torreira maçı kulübede bitirdi.

NAPOLi TARAFTARI OSiMHEN’E KIZDI

G.Saray’da ilk gollerini atan Osimhen’in performansı İtalya’da da yakından takip ediliyor. Tutto Napoli “Osimhen’in gol sonrası G.Saray formasını öpmesi tartışma yarattı. Birçok Napoli taraftarı bu harekete sinirlendi” diye yazdı.