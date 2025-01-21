Galatasaray'ın Emerson için yaptığı teklif ortaya çıktı! İtalyanlar duyurdu...

Haberin Devamı

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların Milan'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal için İtalyan temsilcisiyle temaslara başladığı dün ortaya çıkmıştı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

La Gazzetta dello Sport'un bugünkü haberine göre; Galatasaray, Emerson'u ilk etapta satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Milan'a 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 12-13 milyon Euro civarında bir satın alma opsiyonu içeren teklifte bulunduğu iddia edildi. Kulüpler arasında henüz kesin bir anlaşma olmadığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

EMERSON AYRILIĞA SICAK!

Emerson'un ise Milan'ın Manchester City'den Kyle Walker'ı kadrosuna katmak üzere olduğu için, daha fazla forma şansı bulmak adına Galatasaray'a transfer olmayı ciddi şekilde düşündüğü kaydedildi.

Haberin Devamı

PREMIER LİG EKİBİ DE DEVREDE!

Haberde Emerson için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın da devrede olduğu, hatta siyah-beyazlı kulübün 10 milyon Euro'luk bir resmi teklifle Milan'ın kapısını çaldığı belirtildi.

Milan'ın sezon başında 15 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Emerson'dan zarar etmek istemediği ve bu teklife olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.

Emerson'un Milan ile 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.

EMERSON ROYAL'İN MİLAN PERFORMANSI

Sezon başında 3 yıllık Tottenham kariyerini noktalayarak Milan'ın yolunu tutan Emerson, geride kalan süreçte kırmısı-siyahlı forma altında 25 maçta görev yaptı.

EMERSON ROYAL'İN KARİYERİ

Futbola Ponte Preta alt yapısında başlayan Emerson Royal, sonrasında sırasıyla Atletico Mineiro, Barcelona, Real Betis, Tottenham ve Milan takımlarında oynadı.

Kulüp düzeyinde bugüne dek 256 resmi maçta görev yapan Emerson, 11 gol atıp 14 de asist üretti.

Emerson, Brezilya Milli Takımı'nın formasını da 10 kez terletti.