×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ı eleyen hocanın görevine son verildi

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Young Boys#Galatasaray
Galatasarayı eleyen hocanın görevine son verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 21:23

Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakan İsviçre ekibi Young Boys'ta Teknik Direktör Patrick Rahmen ile yollar ayrıldı.

Haberin Devamı

Bu sezon Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eleyen ancak ligde üst üste kötü sonuçlar alan Young Boys'ta Patrick Rahmen'in görevine son verildi.

İsviçre temsilcisi Young Boys, Rahmen ile yolların ayrıldığını resmen duyururken yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine geçici olarak Joel Magnin'in getirildiği bildirildi. Joel Magnin, Young Boys'un U21 takımını çalıştırıyordu.

Young Boys, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ı iki maçta da mağlup etse de lig aşamasında ilk maçında sahasında Aston Villa'ya 3-0, ikinci maçta deplasmanda Barcelona'ya 5-0 mağlup olmuştu.

İsviçre Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Young Boys, 9 hafta sonunda 6 puanla son sırada yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Young Boys#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!