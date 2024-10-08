Galatasaray'ı eleyen hocanın görevine son verildi

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Bu sezon Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eleyen ancak ligde üst üste kötü sonuçlar alan Young Boys'ta Patrick Rahmen'in görevine son verildi.

İsviçre temsilcisi Young Boys, Rahmen ile yolların ayrıldığını resmen duyururken yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine geçici olarak Joel Magnin'in getirildiği bildirildi. Joel Magnin, Young Boys'un U21 takımını çalıştırıyordu.

Young Boys, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ı iki maçta da mağlup etse de lig aşamasında ilk maçında sahasında Aston Villa'ya 3-0, ikinci maçta deplasmanda Barcelona'ya 5-0 mağlup olmuştu.

İsviçre Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Young Boys, 9 hafta sonunda 6 puanla son sırada yer alıyor.