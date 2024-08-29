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Galatasaray'ın elenmesi Avrupa basınında: Alay konusu oldu

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#Galatasaray#Young Boys#Şampiyonlar Ligi
Galatasarayın elenmesi Avrupa basınında: Alay konusu oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 07:00

Galatasaray'ın Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalması, Avrupa basınında geniş yer buldu.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off’ta veda etmenin şokunu yaşarken, Avrupa basını sürpriz elenmeyi şu başlıklarla okurlarını iletti:

RTS: Kahraman Young Boys, Galatasaray’ı susturdu.

Letemps: Young Boys kulüp tarihinin en büyük başarılarından birine imza atarak Galatasaray’ı eledi ve Rams Park’taki yanardağı söndürmeyi başardı.

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Lematin: Young Boys, Galatasaray'ı eleyerek 4. kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi vermeye hak kazandı.

TIO: Galatasaray'ı ehlileştiren Young Boys, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.

El Mundo Deportivo: Young Boys, Galatasaray'ı eledi ve Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında bıraktı.

La Gazetta dello Sport: Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz: Icardi'nin G.Saray'ı Young Boys'a elendi. 2-3’lük mağlubiyetten geri dönmek zorunda kalan Icardi’nin Galatasaray’ı İsviçre kalesine kötü vurdu ve hatta finalde alay konusu oldu.

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Voetbal International: Galatasaray için kaos ve drama. Türkiye şampiyonu play-off’larda Young Boys’a mağlup oldu, Şampiyonlar Ligi’ne katılamadı.

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#Galatasaray#Young Boys#Şampiyonlar Ligi

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