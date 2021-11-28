Galatasaray’ın efsane kalecisi ve antrenörü Claudio Taffarel, Liverpool’da Jürgen Klopp’ün ekibine katıldı

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Taffarel’in uzun süredir menajeri ve yakın dostu olan Bayram Dağdeviren ise Liverpool’a transfer öyküsünü Hürriyet’e anlattı.

Dağdeviren “Taffarel çok önemli bir kaleciydi. Ve artık iyi kaleci yetiştiren bir antrenör oldu. Brezilya milli takımında çok önemli işler yapıyor. Hatta Allisson’u milli takıma ilk olarak çağıran Taffarel oldu. Allisson’un gelişiminde onun katkısı olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bir de oyuncu onun yanında iken kendini rahat hissediyor. Örnek, Muslera onun zamanında çok daha önemli işler yapıyordu. Şimdi biraz dağınık gözüyor. Aslında bu yapılan antrenmanla ilgili değil çok. Taffarel bir güven ve rahatlık veriyor. Onun ile çalışan kaleciler çok daha özgüveni yüksek çıkıyor maçlara. Liverpool’da bunu gördü ve uzun süredir takip ediyordu. Allisson ile uzun süredir birlikte çalışıyorlardı ve Liverpool daha kalıcı bir birlikteliğe imza attı. Klopp kendi ekibine dahil etmek istedi ve transfer resmileşti. Şimdi takıma katıldı ve resmi açıklama için çalışma izninin çıkmasını bekliyorlar. Türkiye için de Taffarel’in Liverpool’da göreve başlaması iyi oldu diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.