Galatasaray’ın ‘dört silahşörü’: Okan Buruk döneminin istikrar hikâyesi!

Haberin Devamı

Her şey, Galatasaray’ın tarihinin en kötü lig derecelerinden birini alıp sezonu 13. sırada tamamlamasının ardından sandığa gitmesiyle başladı.

11 Haziran 2022’de yapılan seçimde Eşref Hamamcıoğlu’na karşı sadece 135 oy farkla başkan seçilen Dursun Özbek yönetimi, teknik direktörlük koltuğunu camianın "kendi evladı" Okan Buruk’a emanet etti. Hamamcıoğlu’nun seçim vaadi ise teknik adam Roberto De Zerbi’ydi…

SAVUNMANIN KALBİ: ABDÜLKERİM BARDAKCI





Yeni dönemin ilk hamlesi, Konyaspor’dan 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Abdülkerim Bardakcı oldu. Milli stoperin dört yıllık maaş maliyeti yaklaşık 90 milyon TL olarak açıklandı. Fenerbahçe ile girilen transfer yarışından “kağıttan uçak” temalı videoyla galip çıkan Galatasaray, aslında savunmanın yeni liderini bulmuştu.

Haberin Devamı

İlk haftalarda yaptığı hatalar ve gördüğü kırmızı kartlarla eleştirilerin odağına yerleşen Abdülkerim, Beşiktaş derbisiyle birlikte vazgeçilmez oldu. Victor Nelsson ve daha sonra Davinson Sanchez’le yakaladığı uyum, sarı-kırmızılı savunmayı ligin en sağlam hattına dönüştürdü. Galatasaray, onun forma giydiği dört sezonun tamamında Süper Lig’i en az gol yiyen takım olarak bitirdi.

A Milli Takım’ın da değişmez isimlerinden biri haline gelen tecrübeli savunmacı, dört sezonda ligde 119 maça çıkarken 10 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

ORTA SAHANIN DİNAMOSU: LUCAS TORREIRA





Transfer döneminin sonlarına doğru Dries Mertens ile aynı uçaktan inen o “küçük dev adam”, Galatasaray orta sahasının çehresini tamamen değiştirdi. Haris Seferovic, Leo Dubois ve Sergio Oliveira transferleriyle başlayan yaz dönemi, Lucas Torreira hamlesiyle farklı bir seviyeye taşındı.

Haberin Devamı

Arsenal’den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Uruguaylı yıldız, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Dayanıklılığı ve istikrarıyla ön plana çıkan Torreira, transferinden sonra oynanan 141 lig maçının sadece 8’ini kaçırdı.

Anneannesinin vefatı ve babasının rahatsızlığı gibi zor süreçler yaşamasına rağmen sahadaki standardından neredeyse hiç ödün vermeyen yıldız futbolcu, Galatasaray’ın oyun omurgasının merkezine yerleşti. Fenerbahçe’ye karşı hem Kadıköy’de hem RAMS Park’ta gol sevinci yaşaması ise onu taraftar gözünde bambaşka bir seviyeye taşıdı.

GALATASARAY’DA “AŞKIN OLAYIM” DEVRİ: MAURO ICARDI

Haberin Devamı





8 Eylül 2022 gecesi İstanbul’a indiğinde kimse bu kadarını tahmin etmiyordu…

2022-23 sezonuna Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic’le başlayan, hazırlık maçlarında skor üretmekte zorlanan Galatasaray, Mauro Icardi transferiyle adeta küllerinden doğdu. PSG’den kiralanan Arjantinli yıldızın maaşının 6 milyon euroluk kısmını Fransız devi, 750 bin euroluk kısmını ise sarı-kırmızılılar karşıladı.

İlk sezonunda ligde 22 gol ve 7 asist üreterek şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Icardi, kısa sürede tribünlerin sevgilisi, çocukların ise kahramanı haline geldi. 21 Ocak 2023’te Antalyaspor maçında attığı gol sonrası statta çalmaya başlayan “Aşkın Olayım” şarkısı ise bir gol müziğinden çok daha fazlasına dönüştü.

Haberin Devamı

Üçüncü sezonunda yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen Arjantinli yıldız, dört sezonda ligde çıktığı 95 maçta 65 gol ve 18 asistlik olağanüstü bir katkı sağladı. Keza bu performans onu George Hagi’yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu yaptı.

ALT LİGDEN ZİRVEYE: BARIŞ ALPER YILMAZ





Bu dörtlü içindeki en etkileyici gelişim hikâyesi ise şüphesiz Barış Alper Yılmaz’a ait…

Fatih Terim döneminde “gelecek yatırımı” olarak Keçiörengücü’nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper, Okan Buruk yönetiminde adeta bir “makineye” dönüştü. Sağ bek, sol bek, kanat ya da forvet… Nerede ihtiyaç varsa Barış Alper oradaydı.

Haberin Devamı

İlk sezonunda ligde yalnızca 851 dakika süre alan milli futbolcu, asıl çıkışını Okan Buruk döneminde yaptı. Dört sezonluk periyodu 30 gol ve 24 asistlik katkıyla tamamlayan yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan’dan gelen teklif iddiaları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı “siyah ekranlı” paylaşım gündem olurken, sezonun ilk bölümünde bir süre formasından uzak kaldı. Ancak kısa sürede yeniden yükselişe geçen Barış Alper, kariyerinde ilk kez bir sezonu “double-double” ile tamamladı.

A Milli Takım’ın da vazgeçilmezlerinden biri haline gelen 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın yeni jenerasyonunun simge isimlerinden biri konumuna yükseldi.