Dinamo Kiev maçı sonrası Galatasaray'da Okan Buruk'a eleştiri: 'Geç kaldı! Maç Rus ruletine döndü'

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Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kalırken Ukrayna ekibi, bu sezon ilk puanını Rams Park'ta Galatasaray'dan aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i ağırladı. Avrupa Ligi'de hiç kaybetmeyen Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, taraftar desteğini arkasına alıp kazanmak istiyordu ancak 3 puanı alamadı. Maçı baştan sona üstün götüren Galatasaray, kalesini gole kapatamadı ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın golleri; 6. dakikada Davinson Sanchez, 21. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada Victor Osimhen'den (P) geldi. Konuk takımın sayılarını ise 44. dakikada Vladyslav Vanat, 68. ve 81. dakikalarda Andriy Yarmolenko kaydetti. Temsilcimiz, 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Ajax ile karşılaşacak ve grup aşamasını tamamlayacak.

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Hürriyet yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Banu Yelkovan, Sarı-kırmızılı temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev yenilgisini bugünkü köşe yazılarıdan değerlendirdi. İşte o yazılar...

Uğur Meleke: Galatasaray maçı Rus ruletine çevirmemeliydi

Dinamo Kiev, Avrupa Ligi’nin sonuncusu, Ukrayna’nınsa lideri. Elbette ülkelerindeki savaştan çok etkilendiler. Kendilerinin ve ailelerinin can güvenliğiyle ilgili endişe duymaları, yabancıların savaş olan bir coğrafyaya gelmek istememeleri bir yana, FIFA’dan da darbe aldı Ukrayna takımları. FIFA, savaş nedeniyle Ukraynalı futbolculara tek taraflı fesih hakkı tanıdı ama bu uygulamadan büyük darbe alan Dinamo-Shakhtar gibi kulüplerin zararını tazmin etmedi.

Dün Galatasaray’ın karşısına 7 tane 23 yaş altı futbolcuyla çıktı Dinamo Kiev. Ancak Avrupa Ligi’nin en etkili takımlarından biri olan Galatasaray’a karşı oyunu çirkinleştirmediler, maçın başından sonuna kadar pozitif bir futbol oynadılar. Şöyle bir istatistik sanırım tezimi ete kemiğe büründürecektir: 22’nci dakikada 2-0 geriye düşene kadar tek bir faul dahi yapmamıştı Kievli futbolcular. İlk 45 dakikayı da sadece 2 faulle tamamladılar.

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Futbol enteresan bir oyun. 50’de ceza alanı içinde Tymchyk-Barış Alper mücadelesinde hakem önce Barış Alper’e kırmızı gösterdi. Temsilcimiz için negatif anlamda bir kırılma anı zannettik. Sonra VAR müdahalesiyle karar penaltıya döndü ve kart iptal oldu. Osimhen’in 50’de penaltıdan bulduğu golle bu kez Dinamo Kiev’in fişi çekildi sandık hepimiz. Sahadaki Galatasaraylılar da öyle zannetmiş olacaklar ki, 3-1’den sonra kolektif anlamda da, bireysel olarak da birçok can sıkıcı hata vardı Seyrantepe’de.

Dün G.Saray, kesinlikle kazanması gereken bir maçta altın değerinde 2 puan kaybetti ve bunu iki ana faktöre bağlayabilirim:

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1 - Galatasaray 52’de golü bulduktan sonra oyun bir o kalede, bir bu kalede adeta bir Rus ruletine döndü. Tempo düşmedi, soğumadı maç. Kerem Demirbay’ı sokmakta geç kaldı Okan Buruk.

2 - Galatasaray’ın Ocak transferinde ön tarafa kesinlikle takviyeye ihtiyacı var. Dün hem Barış, hem Yunus’un dakikalar geçtikçe mazotu azaldı ama kulübede (Sallai de liste dışı olduğundan) alternatifi yok Okan Hoca’nın. İlerleyen turlar için takviyeye ihtiyacı var Galatasaray’ın.

iÇiMiZE ATEŞ DÜŞTÜ

Dün sabaha karşı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı diliyorum.

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Banu Yelkovan: Kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar kazandı

Dinamo Kiev, Galatasaray'ın geriye yaslanmasını iyi değerlendirdi. Bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 maçın tamamı karşılıklı gollere sahne olan ve geride kalan maçlara attığıyla-yediğiyle 26 gol sığdıran Galatasaray, daha 6. dakikada Sanchez’in ayağından bulduğu erken golle buna devam etmeye niyetli olduğunu gösterdi. 22.dakikada Abdülkerim skoru 2-0’a getirdi.

G.SARAY MAÇIN BAŞINDA KENDi LiGiNDE GiBi RAHATTI

Sarı kırmızılılar kendi liginde lider, Avrupa Ligi’nde sonuncu Dinamo Kiev karşısında, Süper Lig’de oynadığı herhangi bir maçtan daha rahat oynuyor gibiydi, gel gör ki yine tıpkı ligde son haftalarda olduğu gibi net pozisyon bulmakta da zorlanıyordu. İlk 45’i kafalarında bitirdikleri anda, uzatma dakikalarında golü yediler. Bu gol, Malmö karşısında maçın uzatma dakikalarında yedikleri gol kadar acıklı olmasa da kolay gol yiyebileceğinin göstergesi oldu ve hiçbir iddiası olmayan rakibe moral verdi.

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YARMOLENKO FARKI

İkinci yarının başında, çok acayip bir pozisyonda, ceza sahasında elle oynadığı için ikinci sarı karttan oyun dışı kalan Barış Alper’in pozisyonu VAR’dan penaltı olarak dönünce skor bir anda 3-1’e geldi. Ancak maç yine kopmadı. Galatasaray’ın geriye yaslanmasından cesaret bulan ve Türk temsilcilerine karşı şansı istatistikleri güçlü Kiev oyuna girdikten sonra maçın gidişini değiştiren Yarmolenko’nun ayağından önce tek farka indirdi, sonra dakika 81’de yine onun ayağından beraberliğe getirdi ve Kiev bu maçta, geride kalan maçlarda attığı golün üç katını atmış oldu.

Galatasaray’ın kulübesinde böyle bir oyuncu bulamadığı için Okan Buruk maça bir türlü müdahale edemedi ve kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı için rahat oynayan rakibi karşısında, son 8 şansını 2 maçtır elinden kaçıran taraf oldu.