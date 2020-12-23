Galatasaray'ın dikkat çeken paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takımdan teknik direktör Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararı da tartışmaya neden oldu.

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı müsabaka sonrasında Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesi kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ

Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak yanıt veren sarı-lacivertli kulübün paylaşımında ise "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" ifadeleri yer aldı.

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