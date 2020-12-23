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GeriFutbol Galatasaray'ın dikkat çeken paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt!
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Futbol
Haber Giriş: 23.12.2020 - 22:29 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın dikkat çeken paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt!

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Galatasaray'ın dikkat çeken paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt!
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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertli kulüp de yine sosyal medyadan yanıt verdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takımdan teknik direktör Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararı da tartışmaya neden oldu.

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı müsabaka sonrasında Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesi kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ

Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak yanıt veren sarı-lacivertli kulübün paylaşımında ise "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" ifadeleri yer aldı.

Galatasarayın dikkat çeken paylaşımına Fenerbahçeden yanıt

Galatasarayın dikkat çeken paylaşımına Fenerbahçeden yanıt

Galatasarayın dikkat çeken paylaşımına Fenerbahçeden yanıt

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