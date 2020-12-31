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Futbol
Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Galatasaray’ın devre arası transfer politikası nasıl olacak? Diego Costa, Aytaç Kara, Onyekuru, Belhanda...

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Galatasaray’ın devre arası transfer politikası nasıl olacak? Diego Costa, Aytaç Kara, Onyekuru, Belhanda...
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Galatasaray’da, ara transfer döneminde düşünülen futbolcularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

UEFA Finansal Fair Play anlaşması halen devam eden ve futbolcu satmadan alamayan sarı-kırmızılılar öncelikle satış listesini belirlemek için çalışıyor.

Öte yandan, 5 Ocak 2021’de başlayacak ara transferde kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray yönetiminin son günlerde adı kulüple anılan ve Atletico Madrid’le sözleşmesini fesheden İspanyol forvet Diego Costa için ısrarcı olmadığı öğrenildi. 

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa’nın orta sahası Aytaç Kara için ise oyuncunun kulübüyle tamamıyla ilişiğinin kesilmesini bekliyor.

Kasımpaşalı Aytaç Kara bonservisini alırsa Galatasaray’da
Kasımpaşalı Aytaç Kara bonservisini alırsa Galatasaray’da

Diğer taraftan, Galatasaray’da kiralık oynarken geçen sezonun sonuna doğru kulübü Monaco tarafından geri çağrılan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayı tekrar giymek için menajeri aracılığıyla haber gönderdi. Ancak, Nijeryalı forvetin bonservisinin yüksek olması nedeniyle transferinin gerçekleşmesi şu aşamada zor görünüyor.

Galatasaray’ın devre arası transfer politikası nasıl olacak Diego Costa, Aytaç Kara, Onyekuru, Belhanda...

Galatasaray’da Belhanda, indirimi yaptı ama imzayı atamadı
Galatasaray’da Belhanda, indirimi yaptı ama imzayı atamadı

Sarı-kırmızılılarda iç transferde ise gözler Younes Belhanda konusunda yaşanacak gelişmelerde. Sezon başı sorunlu futbolcu haline gelen ve performansı yüzünden sürekli eleştirilen Faslı orta sahanın sezon sonu bitecek olan mukavelesini uzatmak istediğini bizzat kendisinin yönetime ve teknik ekibe bildirdiği, menajerinin de deneyimli oyuncunun kulüpte kalması için devrede olduğu belirtildi.

Maaşında indirim yaparak yeni sözleşmeye imza atmak isteyen Belhanda’nın takımda kalması için teknik direktör Fatih Terim’in onay verdiği ve topu yönetime attığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray’ın devre arası transfer politikası nasıl olacak Diego Costa, Aytaç Kara, Onyekuru, Belhanda...

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