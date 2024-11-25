Galatasaray'ın dev transfer hamlesine flaş cevap: Tarihi bir imza olacak | Dünyanın en iyisi | Taffarel büyük rol oynar

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Trendyol Süper Lig’in 13.haftasında Bodrumspor’u deplasmanda 1-0 yenerek 34 puana ulaşan ve liderliğini devam ettiren Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera’nın yerine geçebilecek kaleci adaylarına da odaklandı. 2011 yılından beri sarı-kırmızılıların kalesini koruyan ve şimdiye kadar 17 kupa kazanan yıldız ismin takımdan ayrılması halinde alternatif senaryolar üretildi. Galatasaray, Avrupa ve Brezilya medyasındaki haberlere göre Premier Lig devlerinden Liverpool’un yıldız kalecisi Alisson Becker’i gözüne kestirdi. Brezilyalı gazeteciler, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen vatandaşları Alisson Becker’in son dönemdeki performansı ve transfer iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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BREZİLYALI GAZETECİLERİN DEV TRANSFER İDDİASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ŞÖYLE:

YURI QUEIROGA (BANDNEWS RADIO):

“SAKATLIĞINA RAĞMEN LIVERPOOL’DA İYİ İŞLER ÇIKARMAYA DEVAM ETTİ”

Alisson Becker, yeni sezona geçen sezonlara göre iyi bir başlangıç ​​yapamadı ve yaşadığı hamstring sakatlığı işleri daha da zorlaştırdı. Alisson’un Brezilya Milli Takımı'ndaki performansı biraz sorgulansa da Liverpool'da özellikle yetenekli ayaklarıyla iyi maçlar çıkarmaya devam etti. Sezon sonuna kadar bu geri dönüş ve teknik istikrar Alisson'un Liverpool'da kalıp kalamayacağını ya da Galatasaray veya başka bir kulübe giderek tekrardan zirveye çıkıp çıkamayacağını gösterecek.

“GALATASARAY, TRANSFER İÇİN BARCELONA VE BAYERN MÜNİH İLE YARIŞACAK”

Alisson'un hamstring sakatlığından önce Liverpool'daki geleceği hakkında soru işaretleri yaratan başka bir gerçek daha vardı: Kaleci Giorgi Mamardashvili'nin transferi. Mamardashvili, gelecek sezon takıma katılacak ve Caoimhín Kelleher ile birlikte yarış daha da zorlu olacak. O halde Alisson’un bir kez daha takıma nasıl döneceği bu sorunun cevabı açısından çok önemli olacak. Eğer ayrılırsa Avrupa ve Brezilya medyasında çıkan haberlere göre Barcelona, ​​Bayern Münih ve Galatasaray arasında yarış olacak. Bu durumda Galatasaray'ın eski kalecisi Taffarel ile uzun yıllardır devam eden dostluğu ve beraberliği göz önünde bulundurabiliriz ancak onun hangi takımda ilk 11'de daha fazla forma şansı bularak Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini koruyabileceğini de değerlendirmemiz gerekir.

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“ALISSON, DAHA BÜYÜK DENEYİM VE ŞAMPİYONLUKLARLA GELECEK”

Galatasaray, Süper Lig'e mükemmel ve neredeyse kusursuz bir başlangıç ​​yaptı. Eğer takım, istikrarı devam ettirip lig şampiyonluğunu garantileyebilirse Alisson'un olası transferi için iyi bir senaryo oluşacak. Ancak Avrupa'nın diğer büyük takımlarının da yarışta olduğu bir ortamda Galatasaray'ın zorlu bir görev üstleneceğini söylemeliyiz. Muslera, Galatasaray'a geldiğinde Uruguay Milli Takımı'nda zirvedeydi ve 2010 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselmişti. Alisson'dan daha gençti ve kulüpte sağlam bir tarih inşa etmek için daha fazla zamanı vardı. Alisson, Galatasaray'a giderse 32 yaşında ama daha büyük deneyim ve şampiyonluklarla gelecek. Türkiye, oyuncunun önemi ve diğer büyük kulüplerle rekabeti nedeniyle Avrupa ve Brezilya'da önemli bir etki yaratacaktır.

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FABRICIO ROCHA (G1/TV TEM SOROCABA):

“ŞU AN EN İYİ SEVİYESİNDE DEĞİL AMA GALATASARAY İÇİN HARİKA BİR İSİM OLUR”

Alisson Becker, benim bakış açıma göre bu sezon biraz karmaşık ve standartların dışında bir performans sergiledi. Düşük performansı Brezilya Milli Takımı’nın kalesini koruma konusunda da şüphe uyandırdı. Şu an en iyi seviyesinde değil ama Bayern Münih veya Galatasaray için harika bir isim olur. Galatasaray, Bayern Münih veya Barcelona gibi takımlara gitmesi hem kendisi hem de kulüpler için harika bir seçenek olacaktır. Muhtemel ayrılıkta kaleci antrenörü Cláudio Taffarel’in de rolü olacak. Alisson’un kariyeri açısından iyi olur. Galatasaray, futbol dünyasındaki en iyi kadrolardan birine sahip. Muslera'nın ayrılığı şüphesiz büyük bir kayıp ve büyük bir oyuncu değişimi olacak. Ama yine de Muslera ve Alisson Becker arasında tercihimi Alisson’dan yana kullanmak istiyorum.

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GABRIEL CARNEIRO (BREZİLYALI SPOR MUHABİRİ):

“ALISSON, HİÇ ŞÜPHESİZ HALA DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA YER ALIYOR”

Alisson Becker, çok şanssız bir sezon geçiriyor. Sporcu, kendine ne kadar iyi bakarsa baksın ve ne yaparsa yapsın sakatlıklar kontrol edilemez sorunlardır. Şu anki fiziksel sorunu neyse ki sadece kaslarından kaynaklanıyor ve daha hassas bir sorun değil. Alisson, hiç şüphesiz hâlâ dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Brezilya Milli Takımı’nda hala Ederson ve Bento gibi isimlerin üzerinde zirvede yer alıyor. 32 yaşında olmasına rağmen hala etkili. Ayrıca iyi reflekslere ve ayaklara sahip. Yüzde yüz geri dönmesi için sakatlığını atlatması gerektiğini düşünüyorum.

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“GALATASARAY’IN BREZİLYALI KALECİLERLE İLGİLİ GÜZEL BİR GEÇMİŞİ VAR”

Galatasaray'ın doğru ve cesur bir hamle yaptığını düşünüyorum. Alisson, dünyada en çok saygı gören Brezilyalı kalecilerden biri ve uluslararası düzeyde kendini göstermek için hala iyi bir yaşta. Ayrıca Galatasaray'ın Brezilyalı kalecilerle ilgili güzel bir geçmişi var. Unutulmaz 1999/2000 UEFA Kupası şampiyonluğu Claudio Taffarel'in fark yaratmasıyla geldi. Taffarel, Brezilya Milli Takımı’nda Alisson'la birlikteydi ve şu anda Liverpool'da; bu da başka bir tesadüf. Öte yandan Alisson, örneğin Brezilya basınına Liverpool'dan ayrılmak istediğini hiçbir zaman açıklamadı. Yeni bir adım atmanın zamanı geldiğini düşündüğünü sanmıyorum.

“ALISSON’UN GALATASARAY’A İMZA ATMASI TARİHİ BİR HAMLE OLACAKTIR”

Alisson Becker, Fernando Muslera'dan daha iyi. Muslera'nın büyük bir kaleci olduğunu düşünüyorum ama Alisson daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Alisson'un Galatasaray'a imza atması tarihi bir hamle olacaktır. Temmuz 2025'ten önce transferin gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını düşünüyorum ama yine de iddialı ve mantıklı bir girişim. Biz Brezilyalılar mümkün oldukça Galatasaray'ı takip ediyoruz. Mesela Gabriel Sara'yı milli takımda görmek isteyen pek çok kişi var. Kulübünüzün profesyonel ve gelecek vaat eden bir spor projesine sahip olduğunu ve büyük oyuncular için iyi bir yer olacağını biliyoruz. Tıpkı Brezilya Ligi gibi Türkiye Süper Ligi'nin de daha alt seviyelerde kulüplere sahip olması nedeniyle daha da büyümek için önünde bir engel olduğuna inanıyorum. Ancak Alisson Becker ya da diğer sporcular için orada olumlu bir geleceğin var olduğunu görüyorum.