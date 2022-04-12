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Galatasaray’ın dertlerine Torrent de çare bulamadı! Fatih Terim’i de arattı...

#Galatasaray#Torrent#Fatih Terim
Galatasaray’ın dertlerine Torrent de çare bulamadı Fatih Terim’i de arattı...
Ali Naci Küçük

Sarı kırmızılılar bu sezon birçok alanda çöküş yaşarken İspanyol teknik adam, Fatih Terim’i de arattı. Terim ile ligin en çok pozisyona giren takımı olan G.Saray 14. sıraya geriledi. Ayrıca kulübün lig tarihinde en düşük puan ortalamasına sahip teknik direktörü de Torrent.

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Kadıköy’de, Fenerbahçe’ye 4 yıl sonra mağlup olan Galatasaray’da hem Domenec Torrent hem de orta saha hattı çöktü. Sarı kırmızılılar, İspanyol teknik adam yönetiminde birçok alanda dip yaptı. G.Saray başarısız olduğu için gönderilen Fatih Terim’i mumla arar hale geldi. 

Galatasaray, Torrent ile pozisyona giremez oldu. Cimbom pozisyon üretme sayısında ligin 1. sırasındayken, ligin 2. yarısında 14. basamağa geriledi. 

Terim ile 8.7 olan maç başına pozisyon ortalaması Torrent ile 3.9’a indi.

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EN KÖTÜ PERFORMANS

Süper Lig tarihinde Galatasaray’ı en az 5 maçta çalıştıran teknik adamlar içinde düşük puan ortalamasının sahibi 1.17 ile Domenec Torrent.

Sarı kırmızılılar ayrıca 32 lig maçın da 47 kez topu ağlarında görürken 2 gol yemesi durumunda 2015-16’daki performansını tekrarlamış olacak. 

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Orta sahada 10.5 milyon Euro bonservis ödenen Berkan, Taylan ve Cicaldau Belhanda’yı arattı. Taylan skor katkısı veremezken, Berkan’ın 2 asiste, Cicaldau ise 5 gol, 4 asiste imza attı. 3 futbolcu 5 gol, 6 asistle 11 gole katkı verirken Belhanda 4 yılda 48 gole katkı sağladı. 

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