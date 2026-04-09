Galatasaray'ın çarşamba günü kabusu sona erdi! En son Lucescu…

#Galatasaray#Göztepe#Süper Lig
Galatasarayın çarşamba günü kabusu sona erdi En son Lucescu…
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 07:00

Göztepe'yi İzmir'de oynanan maçta 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın kötü serisi bitti.

Ligde çarşamba günleri deplasmanda oynadığı maçlarda sıkıntı yaşayan G.Saray’ın 5 maçlık kazanamama serisini dün Göztepe karşısında sona erdi.

2002’de Mircea Lucescu yönetiminde Trabzon’u 2-0 yendikten sonra 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan Aslan, İzmir’de 6. maçta bu seriye son verdi.

+3 GOLLE GELEN GALiBiYETLERDE G.SARAY AVRUPA’NIN ZiRVESiNDE

Bu sezon Avrupa’nın 10 büyük liginde 3 ve üzeri gol atarak en fazla galibiyet alan takımlar arasında Galatasaray dev takımlarla birlikte zirvede. Bu istatistikte Bayern Münih 22 galibiyet ile 1. sırada yer alırken sarı kırmızılılar 17 galibiyetle ile İspanyol devi Barcelona ile 2. sırayı paylaşıyor.

2025-26’da ligde attığı 66 gole karşılık kalesinde 21 gol gören Galatasaray, 28. maçlar itibarıyla 1999-2000’den (+48) bu yana en yüksek gol averajını yakaladığı sezonu geçiriyor (+45).

 

#Galatasaray#Göztepe#Süper Lig

