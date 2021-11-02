Galatasaray'ın bünyesine geçen Niğde Anadolu FK arma değişikliği için TFF'ye başvurdu

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Niğde Anadolu FK'nın Galatasaray bünyesine geçmesi sonrası arma değişikliği için TFF'ye başvuruldu. Niğde Anadolu FK, TFF'nin onay vermesi halinde yeni logoyla lig karşılaşmalarını sürdürecek.

Galatasaray başkanı Burak Elmas'ın seçim döneminde vaadettiği ve Spor Arena Youtube kanalına da açıkladığı projelerden biri kulüp satın alıp genç futbolcuların gelişimini hızlandırarak tecrübe kazanmalarını sağlamaktı.

Galatasaray, kulüple organik bağı olmayan bir formül ile PTT 1. Ligde yer alan Altınordu Spor Kulübü'nün iştiraki olan Niğde Anadolu'yu dolaylı şekilde bünyesine kattı.

Müsabakalarını Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki stadyumda yapan Niğdespor, teknik direktör Erman Güraçar ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in onayıyla Galatasaray altyapısında teknik direktörlük yapan Ceyhun Müderrisoğlu ile anlaştı.

Ural Aküzüm başkan olduktan sonra renk ve logo değişimi için TFF'ye müracaat edildiği öğrenildi. Niğde Anadolu'nun

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Müderrisoğlu, Florya'da Ozan Kabak, Mustafa Kapı, Yunus Akgün gibi altyapı oyuncularını yetiştiren hoca olmasıyla tanınıyor.

BURAK ELMAS'IN SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN







