Galatasaray'ın bugünkü rakibi Union SG'nin güçlü ve zayıf yönleri: İlk 20 dakikaya ve hava toplarına dikkat!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın bugün Şampiyonlar Ligi’nde konuk edeceği Union Saint-Gilloise (SG) aslında yakından tanıdığımız bir takım. 2023-24 sezonunda Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile karşılaşan Belçika ekibi, sahasındaki ilk maçı 3-0 kaybederken, İstanbul’daki rövanşı 1-0 kazanmıştı. Daha önce Şampiyonlar Ligi’nin eleme turlarında yer alan ancak grup veya lig aşamasına hiç katılamayan Union SG, geçen sezon 90 yıl aranın ardından Belçika 1. Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak bu organizasyona direkt katılma hakkı kazandı.

37 yaşındaki Davin Hubert çalıştırıyor

Union SG, 3-1’lik PSV galibiyetiyle başladığı Şampiyonlar Ligi’nde daha sonra oynadığı Newcastle (0-4), İnter (0-4) ve Atletico Madrid (1-3) karşılaşmalarını farklı skorlarla kaybetmiş olsa da, özellikle ilk 20 dakikalarda gösterdiği performansla dikkate değer bir takım olduğunu fazlasıyla gösterdi. 37 yaşındaki Belçikalı teknik direktör David Hubert’in çalıştırdığı Union SG, savunmada genellikle üçlü formasyonu tercih ediyor. 25.4 yaş ortalamasına sahip olan takımdaki oyuncuların toplam değeri 90.6 milyon Euro (Galatasaray 305 milyon Euro).

Haberin Devamı

Rodriguez hava toplarında çok başarılı

Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan Union SG’nin en önemli zaafı, bu seviyede ilk kez oynamasından kaynaklanan deneyimsizliği. Belçika ekibinin hücum hattında forma giyen 1.90’lık Kevin Rodriguez ve 1.95’lik Promise David, özellikle fiziksel mücadelelerde rakip savunmaları yıpratan tipte forvetler. Bu iki oyuncu özellikle hava toplarındaki başarılarıyla dikkat çekiyor, ki Rodriguez Şampiyonlar Ligi’nde en çok hava topu kazanan oyuncular arasında yer alıyor. Hava toplarıyla gol aramaya öncelik veren Union SG, büyük olasılıkla bugün de aynı şekilde oynayacak.

Gözden Kaçmasın Okan Buruk'tan Union SG maçı öncesi Osimhen ve sakatlık açıklaması Haberi görüntüle

Devler Ligi’nde maç başına 3 gol yedi

Raul Florucz (7) ile birlikte takımın en golcü isimlerinden Rodriguez (7) ve David’in (6) derine gelerek stoperleri beraberinde çekmeye çalışmaları ve beklere genişlikler yaratmaları da Union SG’nin hücum stratejilerinden. Belçika ekibinin yüksek hücum potansiyeline gölge düşüren bölgesi ise savunmaları. Yüksek yoğunluklu baskı yapan takımlar karşısında savunma oyuncularının bireysel hataları oldukça artıyor. Kalesinde 12 gol gören Union SG; 14 gol yiyen Ajax’ın ardından, Kopenhag’la birlikte en fazla gol yiyen ikinci takım.

Haberin Devamı

-Union SG, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı tüm maçların ilk 20 dakikalarında son derece etkili oldu, tehlikeler yarattı.

-1.95 metre boyundaki Promise David ve 1.90’lık Kevin Rodriguez, fiziksel olarak rakip savunmayı çok yıpratan tipte forvetler.

-Belçika ekibinin zayıf karnı defansı. Dört maçta kalesinde 12 gol gören Union SG, Devler Ligi’nin en çok gol yiyen ikinci takımı.