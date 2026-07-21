Galatasaray'ın Bruno Fernandes için yaptığı dev teklifin detayları ortaya çıktı!

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Transfer döneminde ses getirecek bir yıldız hamlesi yapmak isteyen Galatasaray, Manchester United’ın kaptanı Bruno Fernandes için tüm şartları zorluyor. Teknik direktör Okan Buruk’un orta sahadaki yaratıcı gücü artırmak adına bir 10 numara transferini öncelik haline getirmesi üzerine yönetim, listenin ilk sırasındaki Portekizli yıldız için çalışmalarını sürdürüyor.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Başkan Dursun Özbek’in daha önce Okan Buruk’a verdiği, “Osimhen veya Icardi seviyesinde bir yıldız alacağım.” sözü doğrultusunda hareket eden Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda kesenin ağzını açtı.

MANCHESTER'A 35, BRUNO'YA YILLIK 20 MİLYON EURO!

Galatasaray’ın, Manchester United’a 35 milyon euro seviyesinde bir bonservis bütçesi ayırdığı, 31 yaşındaki yıldız futbolcuya da yıllık 20 milyon euroya kadar çıkan maaş teklifi sunduğu öğrenildi.

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FERNANDES SOĞUK DEĞİL

Bruno Fernandes cephesinin de bu projeye tamamen kapıyı kapatmadığı belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili karar sürecinde, yaz dönemindeki yoğun takvimin ve Dünya Kupası organizasyonunun ardından oluşacak tabloyu görmek istediği ifade edilirken, Galatasaray temaslarını kesmeden sürdürüyor.

GÖZLER ARTIK UNITED'DA

Transferde belirleyici unsur ise Manchester United’ın tavrı olacak. İngiliz devinin kaptanıyla ilgili vereceği karar büyük önem taşırken, Galatasaray Yönetimi umutlarını koruyor.

Okan Buruk’un oyun planında kilit rol biçtiği Bruno Fernandes için tüm imkânlarını seferber eden Sarı-Kırmızılılar, transfer döneminin en büyük bombalarından birini patlatmanın hesaplarını yapıyor.

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37 MAÇTA 31 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Manchester United formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan Bruno Fernandes, 9 gol - 22 asist üreterek toplamda 31 gole doğrudan katkı sağladı.