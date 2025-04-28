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SÃ¼per Ligâ€™in 33â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda EyÃ¼pspor, evinde Galatasarayâ€™Ä± aÄŸÄ±rladÄ±. Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±â€™nda saat 19.00â€™da baÅŸlayan karÅŸÄ±laÅŸmada Ã‡aÄŸdaÅŸ Altay dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmada ev sahibi EyÃ¼pspor, Berke, Robin, Claro, Umut MeraÅŸ, Vezo, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, YalÃ§Ä±n Kayan, Ampem, Thiam 11â€™i ile Ã§Ä±ktÄ±. Konuk ekip Galatasaray ise Muslera, Sanchez, AbdÃ¼lkerim BardakcÄ±, Eren ElmalÄ±, Frankowski, Torriera, Lemina, Sallai, Yunus AkgÃ¼n, Sara, Osimhen ile sahada yer aldÄ±.

ASLAN Ä°LK YARIYI Ã–NDE BÄ°TÄ°RDÄ°

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk 10 dakikasÄ±nda etkili oyun ortaya koyan SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar gole mÃ¼cadelenin 2â€™nci dakikasÄ±nda Yunusâ€™un attÄ±ÄŸÄ± pasÄ±n penaltÄ± Ã§izgisinde Osimhen ile buluÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸine vuruÅŸu ile yan direkten dÃ¶nen topla yaklaÅŸtÄ±. Dakika 29â€™da Saraâ€™nÄ±n korner vuruÅŸunda kale sahasÄ± Ã¶n Ã§izgisinde Osimhen topu kafasÄ±yla arka direÄŸe yolladÄ±. Arka direkte bulunan Sallai dokunuÅŸunda topu aÄŸlarla buluÅŸturdu: 1-0.

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G.SARAY 2. YARI GOL OLDU YAÄžDI

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± konuk ekibin 1-0â€™lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona erdi. 59â€™uncu dakikada saÄŸ kanattan kullanÄ±lan kornerde Saraâ€™nÄ±n ortasÄ±nda Osimhen topa kafasÄ±yla dokundu. Savunmadan seken topu kontrol altÄ±na alan Torreira, saÄŸ ayaÄŸÄ± ile vuruÅŸunda farkÄ± 2â€™ye Ã§Ä±kardÄ±: 2-0. EyÃ¼psporâ€™da korner kullanan Caner Erkin sol ayaÄŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± sert ortasÄ±nda Ã¶n direkte Umut MeraÅŸâ€™Ä±n topuk pasÄ±yla iÃ§eriye Ã§evirdiÄŸi topu Galatasaray savunmasÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Dakika 71â€™de ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol Ã§aprazÄ±nda topla buluÅŸan Morata saÄŸÄ±na pas aktardÄ±. Osimhenâ€™in yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸunda top savunmadan dÃ¶ndÃ¼. ArdÄ±ndan savunmadan seken topa saÄŸ ayaÄŸÄ± ile tekrar vuran Osimhen meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu: 3-0.

79'uncu dakikada EyÃ¼pspor serbest vuruÅŸ kazandÄ±. Caner Erkinâ€™in ortasÄ±nda kale sahasÄ± Ã¶n Ã§izgisinin biraz gerisinde bulunan Claro kafa vuruÅŸunda topu aÄŸlara gÃ¶ndererek farkÄ± 2â€™ye indirdi: 3-1. 87'nci dakikada Lemina sol kanattan ceza sahasÄ±na girdi. Topu gÃ¶ÄŸsÃ¼nde yumuÅŸatan Morata sol ayaÄŸÄ± ile vurduÄŸu topla takÄ±mÄ±nÄ±n 4â€™Ã¼ncÃ¼ golÃ¼nÃ¼ attÄ±: 4-1. 90'Ä±ncÄ± dakikada Kaan Ayhan saÄŸ ayaÄŸÄ± ile orta yaptÄ±. Topu kontrol altÄ±na alan Morata takÄ±mÄ±nÄ±n 5â€™inci kendisinin 2â€™nci golÃ¼nÃ¼ kaydetti: 5-1. KarÅŸÄ±laÅŸma Galatasarayâ€™Ä±n 5-1â€™lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona erdi.

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Galatasaray'Ä±n EyÃ¼pspor'u farklÄ± yenerek ÅŸampiyonluk yolunda bir Ã¶nemli adÄ±m daha attÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadeleyi HÃ¼rriyet yazarlarÄ± GÃ¼ntekin Onay ile Banu Yelkovan bugÃ¼nkÃ¼ kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±nda deÄŸerlendirdi. Ä°ÅŸte o yazÄ±lar;

GÃœNTEKÄ°N ONAY: KONSANTRASYON VE KALÄ°TE!

Bundan sonra kalan 5 maÃ§ta 3 galibiyet ve 1 beraberlik ÅŸampiyonluk iÃ§in yetecek. Galatasaray, EyÃ¼pspor karÅŸÄ±sÄ±nda dÃ¼n Ã¶zellikle karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda tedirginlik yaÅŸadÄ±. Arda Turan yÃ¶netimindeki EyÃ¼pspor topu iyi kullanan ve baskÄ±dan pasla Ã§Ä±kabilen bir takÄ±m. DÃ¼n ilk devrede Davinson Sanchez ve AbdÃ¼lkerim BardakcÄ±â€™nÄ±n arkasÄ±ndaki alana sÃ¼rekli uzun toplar attÄ±lar ve Galatasarayâ€™Ä±n takÄ±m boyunu uzatmayÄ± baÅŸardÄ±lar.

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Ä°lk yarÄ±da sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip istediÄŸi bunaltÄ±cÄ± baskÄ±yÄ± kuramasa da 1 net pozisyon, 1 de gol bulmayÄ± baÅŸardÄ±. Dikkatli ve dengeli bir oyun sergileyen sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda Gabriel Sara etkisiz gÃ¶rÃ¼nÃ¼rken, Mario Lemina, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Lucas Torreira ilk 45 dakikanÄ±n iyileriydi.

MORATA GiRiNCE iBRE TAMAMEN DÃ–NDÃœ

Sallai'in golÃ¼ ile devreye 1-0 giren Galatasarayâ€™da teknik direktÃ¶r Okan Buruk sarÄ± kartÄ± olan Frankowskiâ€™nin yerine Kaan Ayhan ile ikinci yarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Bir korner sonrasÄ±nda Torreira ile fark 2â€™ye Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Okan Buruk, tutuk bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ortaya koyan Sara yerine Alvaro Morataâ€™yÄ± oyuna soktuktan sonra maÃ§ tamamen Galatasarayâ€™Ä±n lehine dÃ¶ndÃ¼. Kaliteli ayaklarla baskÄ±lÄ± oynayan Okan Burukâ€™un takÄ±mÄ± Ä°spanyol futbolcu Morataâ€™nÄ±n yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta son bÃ¶lÃ¼mde farka koÅŸtu

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iPi GÃ–ÄžÃœSLEMEYE ODAKLANMIÅžLAR

DÃ¼n ÅŸunu gÃ¶rdÃ¼k: Galatasaray tÃ¼m oyuncu grubuyla birlikte son dÃ¼zlÃ¼kte ipi gÃ¶ÄŸÃ¼slemek iÃ§in odaklanmÄ±ÅŸ, yÃ¼ksek konsantrasyon ve enerji ortaya koydular. Kaliteleriyle de 5-1 kazandÄ±lar. Bundan sonra kalan 5 maÃ§ta 3 galibiyet ve 1 beraberlik ÅŸampiyonluk iÃ§in yetecek. Bu gerÃ§ekten de bÃ¼yÃ¼k bir avantaj.

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BANU YELKOVAN: GALATASARAY SADECE BÄ°R TAKIM DEÄžÄ°L, AÄ°LE!

SarÄ± - kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki sÄ±r birliktelik. MaÃ§Ä±n hemen ilk dakikalarÄ±nda Osimhenâ€™in vuruÅŸu direk yerine aÄŸlarÄ± bulsaydÄ± belki maÃ§ ilk dakikalardan Ã§Ã¶zÃ¼lecek ve farka gidecekti. EyÃ¼pspor ilk 45â€™te Frankovskiâ€™nin kanadÄ±ndan yakaladÄ±ÄŸÄ± pozisyonlardan birini daha isabetli kullansaydÄ± ya da Muslera gÃ¼nÃ¼nde olmasaydÄ±, belki EyÃ¼pspor golÃ¼ bulacaktÄ±. Ä°kisi de olmayÄ±nca, ilk 45â€™in tek golÃ¼, her zaman olduÄŸu gibi her pozisyonu zorlayan, her topa koÅŸan Osimhenâ€™in asistinde maÃ§Ä±n bir diÄŸer yÄ±ldÄ±zÄ± Sallaiâ€™den geldi.

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LUCAS TORREiRA ATTIÄžI GOLLE NEFES ALDIRDI

Galatasaray, sezonun tek yenilgisini aldÄ±ÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±ndan sonra herkes bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ beklerken tam tersini yaparak ligde ve kupada son dÃ¶rt resmi maÃ§Ä±ndan rakiplerini sÃ¼rklase eden bir oyun ve farklÄ± skorlar Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Beklenti bu maÃ§ta da benzer bir performansla farklÄ± skor Ã§Ä±karacaÄŸÄ±ydÄ±. Bunun gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in ikinci yarÄ±yÄ± beklemek gerekti.

Okan Buruk, ikinci 45â€™e sarÄ± kartlÄ± Frankovskiâ€™nin yerine Kaan Ayhanâ€™la baÅŸladÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara rahat bir nefes aldÄ±ran gol, 56. dakikada gol atmaya iyiden iyiye alÄ±ÅŸan Torreiraâ€™dan; Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gol, bu akÅŸamdan bir gol Ã§Ä±karamazsa ayÄ±p olacak Osimhenâ€™den geldi ve NijeryalÄ± yÄ±ldÄ±z bÃ¶ylece Napoli kariyerinde attÄ±ÄŸÄ± gol sayÄ±sÄ±nÄ± egale etmiÅŸ oldu.

RAKiP TAKIM YORULDU G.SARAY TAZELENDi

EyÃ¼pspor, aramaktan hiÃ§ vazgeÃ§mediÄŸi golÃ¼ 79. dakikada Caner Erkinâ€™in asistinde Claroâ€™yla buldu. Ancak maÃ§Ä±n son dakikalarÄ±na girilirken, EyÃ¼psporâ€™un ligin sadece en flaÅŸ ekiplerinden biri olmakla kalmayan, aynÄ± zamanda en yaÅŸlÄ± kadrosu olduÄŸu hissedilmeye baÅŸladÄ±.

Ev sahibi yorulurken, oyuncu deÄŸiÅŸikleriyle tazelenen Galatasaray maÃ§Ä±n son 15 dakikasÄ±nda vitesi iyice yÃ¼kseltti. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda sahneye sonradan oyuna giren Morata Ã§Ä±ktÄ±, 87 ve 90â€™da peÅŸ peÅŸe bulduÄŸu gollerle skoru 1-5â€™e taÅŸÄ±dÄ±. GalatasaraylÄ± oyuncular maÃ§ sonu taraftarlarla galibiyeti kutlarken, maÃ§Ä±n en iyi oyuncusuna Ã§ektirmeyi alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirdikleri Ã¼Ã§lÃ¼ de Ä°spanyoldan geldi.

EYÃœPSPOR KENDi HIKAYESiNi YAZIYOR

Son sÃ¶z de bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Ligâ€™de belki de dÃ¼ÅŸmemesi baÅŸarÄ± sayÄ±labilecek EyÃ¼psporâ€™a. Sadece ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±na odaklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in ligin diÄŸer hikayelerini gÃ¶rmÃ¼yor olabiliriz ama Arda Turanâ€™Ä±n Ã¶ÄŸrencileri, sezon baÅŸÄ±ndan bu yana kendi hikayelerini yazma peÅŸindeler ve bu sezonun sonunda Avrupaâ€™ya gitmeyi baÅŸarÄ±rlarsa belki de ÅŸampiyonluk kadar bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±ya da ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacaklar.