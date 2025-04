Haberin Devamı

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Eyüpspor, evinde Galatasaray’ı ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı.

Karşılaşmada ev sahibi Eyüpspor, Berke, Robin, Claro, Umut Meraş, Vezo, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, Yalçın Kayan, Ampem, Thiam 11’i ile çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Frankowski, Torriera, Lemina, Sallai, Yunus Akgün, Sara, Osimhen ile sahada yer aldı.

ASLAN İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında etkili oyun ortaya koyan Sarı-kırmızılılar gole mücadelenin 2’nci dakikasında Yunus’un attığı pasın penaltı çizgisinde Osimhen ile buluşmasının ardından gelişine vuruşu ile yan direkten dönen topla yaklaştı. Dakika 29’da Sara’nın korner vuruşunda kale sahası ön çizgisinde Osimhen topu kafasıyla arka direğe yolladı. Arka direkte bulunan Sallai dokunuşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

G.SARAY 2. YARI GOL OLDU YAĞDI

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. 59’uncu dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Sara’nın ortasında Osimhen topa kafasıyla dokundu. Savunmadan seken topu kontrol altına alan Torreira, sağ ayağı ile vuruşunda farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Eyüpspor’da korner kullanan Caner Erkin sol ayağı ile yaptığı sert ortasında ön direkte Umut Meraş’ın topuk pasıyla içeriye çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Dakika 71’de ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Morata sağına pas aktardı. Osimhen’in yaptığı vuruşunda top savunmadan döndü. Ardından savunmadan seken topa sağ ayağı ile tekrar vuran Osimhen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

79'uncu dakikada Eyüpspor serbest vuruş kazandı. Caner Erkin’in ortasında kale sahası ön çizgisinin biraz gerisinde bulunan Claro kafa vuruşunda topu ağlara göndererek farkı 2’ye indirdi: 3-1. 87'nci dakikada Lemina sol kanattan ceza sahasına girdi. Topu göğsünde yumuşatan Morata sol ayağı ile vurduğu topla takımının 4’üncü golünü attı: 4-1. 90'ıncı dakikada Kaan Ayhan sağ ayağı ile orta yaptı. Topu kontrol altına alan Morata takımının 5’inci kendisinin 2’nci golünü kaydetti: 5-1. Karşılaşma Galatasaray’ın 5-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray'ın Eyüpspor'u farklı yenerek şampiyonluk yolunda bir önemli adım daha attığı mücadeleyi Hürriyet yazarları Güntekin Onay ile Banu Yelkovan bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

GÜNTEKİN ONAY: KONSANTRASYON VE KALİTE!

Bundan sonra kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik şampiyonluk için yetecek. Galatasaray, Eyüpspor karşısında dün özellikle karşılaşmanın ilk yarısında tedirginlik yaşadı. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor topu iyi kullanan ve baskıdan pasla çıkabilen bir takım. Dün ilk devrede Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’nın arkasındaki alana sürekli uzun toplar attılar ve Galatasaray’ın takım boyunu uzatmayı başardılar.

İlk yarıda sarı kırmızılı ekip istediği bunaltıcı baskıyı kuramasa da 1 net pozisyon, 1 de gol bulmayı başardı. Dikkatli ve dengeli bir oyun sergileyen sarı kırmızılılarda Gabriel Sara etkisiz görünürken, Mario Lemina, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Lucas Torreira ilk 45 dakikanın iyileriydi.

MORATA GiRiNCE iBRE TAMAMEN DÖNDÜ

Sallai'in golü ile devreye 1-0 giren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk sarı kartı olan Frankowski’nin yerine Kaan Ayhan ile ikinci yarıya çıktı. Bir korner sonrasında Torreira ile fark 2’ye çıktıktan sonra Okan Buruk, tutuk bir görüntü ortaya koyan Sara yerine Alvaro Morata’yı oyuna soktuktan sonra maç tamamen Galatasaray’ın lehine döndü. Kaliteli ayaklarla baskılı oynayan Okan Buruk’un takımı İspanyol futbolcu Morata’nın yıldızlaştığı maçta son bölümde farka koştu

iPi GÖĞÜSLEMEYE ODAKLANMIŞLAR

Dün şunu gördük: Galatasaray tüm oyuncu grubuyla birlikte son düzlükte ipi göğüslemek için odaklanmış, yüksek konsantrasyon ve enerji ortaya koydular. Kaliteleriyle de 5-1 kazandılar. Bundan sonra kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik şampiyonluk için yetecek. Bu gerçekten de büyük bir avantaj.

BANU YELKOVAN: GALATASARAY SADECE BİR TAKIM DEĞİL, AİLE!

Sarı - kırmızılı takımın başarısının arkasındaki sır birliktelik. Maçın hemen ilk dakikalarında Osimhen’in vuruşu direk yerine ağları bulsaydı belki maç ilk dakikalardan çözülecek ve farka gidecekti. Eyüpspor ilk 45’te Frankovski’nin kanadından yakaladığı pozisyonlardan birini daha isabetli kullansaydı ya da Muslera gününde olmasaydı, belki Eyüpspor golü bulacaktı. İkisi de olmayınca, ilk 45’in tek golü, her zaman olduğu gibi her pozisyonu zorlayan, her topa koşan Osimhen’in asistinde maçın bir diğer yıldızı Sallai’den geldi.

LUCAS TORREiRA ATTIĞI GOLLE NEFES ALDIRDI

Galatasaray, sezonun tek yenilgisini aldığı Beşiktaş maçından sonra herkes bir düşüş beklerken tam tersini yaparak ligde ve kupada son dört resmi maçından rakiplerini sürklase eden bir oyun ve farklı skorlar çıkarmayı başarmıştı. Beklenti bu maçta da benzer bir performansla farklı skor çıkaracağıydı. Bunun gerçekleşmesi için ikinci yarıyı beklemek gerekti.

Okan Buruk, ikinci 45’e sarı kartlı Frankovski’nin yerine Kaan Ayhan’la başladı. Sarı-kırmızılılara rahat bir nefes aldıran gol, 56. dakikada gol atmaya iyiden iyiye alışan Torreira’dan; üçüncü gol, bu akşamdan bir gol çıkaramazsa ayıp olacak Osimhen’den geldi ve Nijeryalı yıldız böylece Napoli kariyerinde attığı gol sayısını egale etmiş oldu.

RAKiP TAKIM YORULDU G.SARAY TAZELENDi

Eyüpspor, aramaktan hiç vazgeçmediği golü 79. dakikada Caner Erkin’in asistinde Claro’yla buldu. Ancak maçın son dakikalarına girilirken, Eyüpspor’un ligin sadece en flaş ekiplerinden biri olmakla kalmayan, aynı zamanda en yaşlı kadrosu olduğu hissedilmeye başladı.

Ev sahibi yorulurken, oyuncu değişikleriyle tazelenen Galatasaray maçın son 15 dakikasında vitesi iyice yükseltti. Sarı-kırmızılılarda sahneye sonradan oyuna giren Morata çıktı, 87 ve 90’da peş peşe bulduğu gollerle skoru 1-5’e taşıdı. Galatasaraylı oyuncular maç sonu taraftarlarla galibiyeti kutlarken, maçın en iyi oyuncusuna çektirmeyi alışkanlık haline getirdikleri üçlü de İspanyoldan geldi.

EYÜPSPOR KENDi HIKAYESiNi YAZIYOR

Son söz de bu sezon çıktığı Süper Lig’de belki de düşmemesi başarı sayılabilecek Eyüpspor’a. Sadece şampiyonluk yarışına odaklandığımız için ligin diğer hikayelerini görmüyor olabiliriz ama Arda Turan’ın öğrencileri, sezon başından bu yana kendi hikayelerini yazma peşindeler ve bu sezonun sonunda Avrupa’ya gitmeyi başarırlarsa belki de şampiyonluk kadar büyük bir başarıya da ulaşmış olacaklar.