Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken üç büyüklerin kalan maçları dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın kalan maçları tamamlamasıyla birlikte 16 Nisan akşamı sona erecek olan Süper Lig fikstürü, şampiyonun da belirlenmesinde önem arz edecek. Peki, Süper Lig'de Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları üç takım için de kritik önem arz ediyor. 23 Nisan 2021 günü Süper Lig puan tablosunda 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ı 69 puanla Fenerbahçe ve 66 puanla Galatasaray takip ediyor. Peki, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri ve fikstür programı nasıl? İşte, o karşılaşmalar hakkında detaylı bilgiler
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|25.04.2021
|Fenerbahçe
|v
|Kasımpaşa
|29.04.2021
|Alanyaspor
|v
|Fenerbahçe
|03.05.2021
|Fenerbahçe
|v
|BB Erzurum
|09.05.2021
|Ankaragücü
|v
|Fenerbahçe
|12.05.2021
|Fenerbahçe
|v
|Sivasspor
|16.05.2021
|Kayserispor
|v
|Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|24.04.2021
|Beşiktaş
|v
|Kayserispor
|28.04.2021
|Çaykur Rizespor
|v
|Beşiktaş
|1.05.2021
|Beşiktaş
|v
|Hatayspor
|9.05.2021
|Galatasaray
|v
|Beşiktaş
|12.05.2021
|Beşiktaş
|v
|Karagümrük
|16.05.2021
|Göztepe
|v
|Beşiktaş
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|24.04.2021
|Antalyaspor
|v
|Galatasaray
|28.04.2021
|Galatasaray
|v
|Konyaspor
|02.05.2021
|Gençlerbirliği
|v
|Galatasaray
|09.05.2021
|Galatasaray
|v
|Beşiktaş
|12.05.2021
|Denizlispor
|v
|Galatasaray
|16.05.2021
|Galatasaray
|v
|Yeni Malatya