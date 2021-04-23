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HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü
GeriSpor Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü
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Spor Arena
Haber Giriş: 23.04.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü

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Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken üç büyüklerin kalan maçları dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın kalan maçları tamamlamasıyla birlikte 16 Nisan akşamı sona erecek olan Süper Lig fikstürü, şampiyonun da belirlenmesinde önem arz edecek. Peki, Süper Lig'de Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları üç takım için de kritik önem arz ediyor. 23 Nisan 2021 günü Süper Lig puan tablosunda 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ı 69 puanla Fenerbahçe ve 66 puanla Galatasaray takip ediyor. Peki, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri ve fikstür programı nasıl? İşte, o karşılaşmalar hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI VE FİKSTÜRÜ

25.04.2021   Fenerbahçe v Kasımpaşa  
29.04.2021   Alanyaspor v Fenerbahçe  
03.05.2021   Fenerbahçe v BB Erzurum  
09.05.2021   Ankaragücü v Fenerbahçe  
12.05.2021   Fenerbahçe v Sivasspor  
16.05.2021   Kayserispor v Fenerbahçe  

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI VE FİKSTÜRÜ

24.04.2021   Beşiktaş v Kayserispor  
28.04.2021   Çaykur Rizespor v Beşiktaş  
1.05.2021   Beşiktaş v Hatayspor  
9.05.2021   Galatasaray v Beşiktaş  
12.05.2021   Beşiktaş v Karagümrük  
16.05.2021   Göztepe v Beşiktaş  

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI VE FİKSTÜRÜ

24.04.2021   Antalyaspor v Galatasaray  
28.04.2021   Galatasaray v Konyaspor  
02.05.2021   Gençlerbirliği v Galatasaray  
09.05.2021   Galatasaray v Beşiktaş  
12.05.2021   Denizlispor v Galatasaray  
16.05.2021   Galatasaray v Yeni Malatya  
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