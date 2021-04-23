Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları üç takım için de kritik önem arz ediyor. 23 Nisan 2021 günü Süper Lig puan tablosunda 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ı 69 puanla Fenerbahçe ve 66 puanla Galatasaray takip ediyor. Peki, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri ve fikstür programı nasıl? İşte, o karşılaşmalar hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI VE FİKSTÜRÜ

25.04.2021 Fenerbahçe v Kasımpaşa 29.04.2021 Alanyaspor v Fenerbahçe 03.05.2021 Fenerbahçe v BB Erzurum 09.05.2021 Ankaragücü v Fenerbahçe 12.05.2021 Fenerbahçe v Sivasspor 16.05.2021 Kayserispor v Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI VE FİKSTÜRÜ

24.04.2021 Beşiktaş v Kayserispor 28.04.2021 Çaykur Rizespor v Beşiktaş 1.05.2021 Beşiktaş v Hatayspor 9.05.2021 Galatasaray v Beşiktaş 12.05.2021 Beşiktaş v Karagümrük 16.05.2021 Göztepe v Beşiktaş

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI VE FİKSTÜRÜ