Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetini usta yazarlar yorumladı: 'Çarşamba akşamı daha fazlasına ihtiyaç var!', 'Ofiste sıradan bir gün'

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'nin 45+3 ve 61. dakikalarda attığı iki golle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 59. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 9. maçında 8. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan namağlup sarı-kırmızılılar, puanını 25'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik Başakşehir ise üst üste 3, toplamda da 4. yenilgisini yaşayarak 6 puanda kaldı.

SANE, İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı.

Bu sezon kadroya katılan Sane, Başakşehir müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Bu maça kadar sadece 1 kez skor katkısı verebilen Sane, dokuzuncu haftayı 2 gol birden atarak kapattı.

Bu sezonki ilk golünü 3. haftadaki Kayserispor mücadelesinde kaydeden 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 6 resmi maçın ardından skor katkısı verdi.

LİGDE SON 9 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki kazanma serisini 9 maça çıkardı.

Dış sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından rakip statta çıktığı 9 müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte 23 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 2 gol gördü.

LİGDE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 17 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. "Cimbom" bu sürede sadece geçen haftaki Beşiktaş derbisinden beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.

GALATASARAY, BU SEZON DEPLASMANDA İLK KEZ GOL YEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez dış sahada kalesinde gol gördü.

Başakşehir maçına kadar bu sezon 4 deplasman maçı yapan Galatasaray, tüm maçlarını kazandı. Söz konusu müsabakalarda 10 gol atan "Cimbom" rakiplerine ise geçit vermedi.

Başakşehir müsabakasının 59. dakikasında Shomurodov'un filelere gönderdiği top, Galatasaray'ın bu sezon deplasmanda yediği ilk gol oldu.

UĞUR MELEKE VE MEHMET AYAN'DAN GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyeti Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Mehmet Ayan bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: SANE'NİN BAŞARILI OLMASINI EN ÇOK İLKAY İSTİYOR!

Şut: Sıfır... Korner: Sıfır... Rakip ceza alanında topla buluşma: Sıfır... Gol pozisyonu: Sıfır...

Başakşehir’in dün kendi sahasında Galatasaray’a karşı ilk devredeki istatistikleri böyleydi. Hatta topla %33 oynadıklarını, ikili mücadelelerin de yalnızca %26’sını kazandıklarını bu tabloya eklersek, ilk devredeki felaket performanslarını biraz daha net açıklamış oluruz sanırım.

Süper Lig’de Anadolu takımlarının yıldızlarını toplayabilecek ekonomik güce sahipler, Antalya’nın starı Kaluzinski’yi, Kasımpaşa’dan Da Costa’yı, Konya’dan Ömer Ali’yi, Kayseri’den Kemen’i alabiliyorlar. Harit, Shomurodov, Selke gibi üst seviye oyuncuları transfer edebiliyorlar. Ama oyunları, futbolcu kadrolarının vadettiğinin çok altında.

Galatasaray’sa çarşamba oynayacağı kritik Bodo Glimt maçıyla birlikte ele almış bu müsabakayı. Okan Buruk cezalı Davinson ve sakat Singo dışında Osimhen, Lemina, Yunus gibi milli görevlileri de kullanmadı ilk 11’de. Neredeyse yarısı değişmiş Galatasaray, Başakşehir önünde fazla güçlük çekmiyor. Maç 60-62 arası iki dakikalığına 1-1’e geliyor ama onun dışında “ofiste sıradan bir gün” Galatasaray için.

FRANKFURT’TAN BUGÜNE BİR ÇABA ARTIŞI VAR

Tabii Galatasaray’da birçok starın ilk 11’de başlamadığı bu gecede, özel bir performansın altını çizmek gerek. Frankfurt ve Alanya maçlarındaki berbat performansları sonrası Liverpool’a karşı dakika alamamıştı Sane. Bence zaten Okan Buruk’un o gün verdiği en doğru karardı bu.

Devler Ligi’nde süre alamayan, milli takımın da radarından yavaş yavaş çıkan Sane belli ki bu tabloyu tersine çevirmek istiyor artık. Dün daha sorumluydu. Beni Frankfurt maçında en çok rahatsız eden şey, Sane’nin yaptığı sorumsuz top kayıplarıydı. Arkadaşları acı çekerken onun seyretmesiydi. Sahada bir ihanet temsili gibiydi performansı. Dünkü oyunu, sanırım kendini kabul ettirmek için yeni bir çaba.

Sane’nin bu görüntüsünde bir arkadaşının da rolü olduğunu hissediyorum ben. İlkay Gündoğan da belli ki Leroy Sane’yi kazanmak istiyor. Arkadaşını sürekli oyuna dahil etmeye çalışıyor. Onu geri döndürmeye kararlı gibi.

MEHMET AYAN: ÇARŞAMBAYI SEL ALMASIN!

Umarım, cumartesi akşam yemeğinizi 19.50 suları bitirip ekran başına geçmediniz. Öyle ise başınız uyku moduyla belaya girebilir(di). Çünkü mönüde Nuri Şahin’in ‘tatsız’ seçkisi vardı. Sıfır şut, sıfır rakip ceza sahasında topla buluşma... Beşiktaş maçından 6 farklı oyuncuyla sahada olan, hafta boyu da bunu adeta davul-zurna ile ilana çıkmış Galatasaray’a hiç çalışılmayan bir görüntü.

TÜRK ALMAN İŞ KONSEYİ

İlk 35 dakikasında epeyi sıkıldığımız maçta G.Saray 3 gol pozisyonu bulmuştu. 40 ile 45 artı 5 arasında ise oyunu tamamen ele geçiren sarı-kırmızılılar, Türk Alman İş Konseyi birlikteliği ile uzatmada golü buldu. 35 dakikadaki durgunluğun nedenlerinden biri de İlkay’ın hücumda yeteri kadar aktif olamamasıydı. Yunus’un yokluğunda, Barış’ın varlığının bi şey ifade etmemesinde, Torreria’nın defansa yakın oynamasında, Icardi’nin hareketli olma zorunluluğunda iş İlkay-Sane ikilisine düşmüştü. Sane 29’da, İlkay 41’de gole yaklaştı, gol 45 artıda iki oyuncunun harika işbirliğinden geldi. Sane’nin ilk yarı boyuncu delici işler yapması, diğer kanattaki takım arkadaşı tarafından büyük olasılıkla gözlemlenmiyordu bile! B.A.Y hiç oralı değildi; nereliyse!

KRİTİK ANDA GELEN GOL

İkinci yarıya Ebosele ve Da Costa değişiklikleriyle başlayan Başakşehir, rakibin solunda madeni bulmuştu. Biri sayılmayan iki gol ve en az 5-6 atak ile Eren Elmalı tarafını otobana çeviren Başakşehir’in en büyük sorunu 1-1’i tutamaması oldu. Sane’nin 62’deki golü öyle bir zamanlama ile geldi ki, G.Saray’ın tüm hatlarıyla dökülmek üzereydi o dakikalar. 74’teki dört oyuncu değişikliğine kadar idare ettiler. Sonrasında ise Başakşehir bu kez Sallai kanadını kullanarak tehlike yarattı. Son bölümde oyundan kopmayarak son dakikaya kadar puan savaşı veren ev sahibi, sınırlı sayıdaki taraftarına İLK YARIDA NEREDEYDİNİZ dedirtti.

Milli ara dönüşünde tercih ya da zorunluluktan ötürü bambaşka bir 11 ile başlanan sert Başakşehir maçında, oyun harikaları yaratmadan alınan 3 puan lig yarışı için değerli. Sırada Bodo Glimt maçı var. Çarşamba akşamı Ali Sami Yen’de bugünkü sertlikten ve oyundan fazlasına ihtiyaç var. Beşiktaş ve Başakşehir maçında ilk 11’de forma giyen 17 oyuncudan en iyi 11’i sadece iyi mücadele etmemeli, oynanan oyun kazanmaya da yetmeli.