Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası herkes onu konuşuyor! 'Dünya Kupası'na gidebilirmiş! Son 18 dakikanın kahramanı'

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Süper Lig’in 4’üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 20.00'de başlayan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı.

İLK YARIDA TEK GOL

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray oldu. Henüz 33'ncü saniyede Batrakov'un sağ kanattan gelen tehlikeli ortasında kaleci Deniz Dilmen, Osimhen'in kafa vuruşunu kurtardı. Maçın 13'üncü dakikasında Yunus Akgün'ün havadan pasında ceza sahasına hareketlenen Osimhen'in topu kontrol ederek yaptığı yerden vuruşu kaleci Deniz Dilmen bir kez daha karşıladı. 17'nci dakikada ön alan baskısıyla topu kazanan Torreira'nın dokunduğu top, ceza yayında Osimhen'le buluştu. Osimhen'in sert şutu üst direkten kale çizgisi içine düştü. Maçın hakemi, Kadir Sağlam önce devam kararı verse de, VAR'ın da uyarısıyla orta noktayı gösterdi: 0-1.

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Maçın 31'inci dakikasında Osimhen'in savunmanın arkasına hareketlenerek bulduğu pozisyon ofsaytla sonuçlanırken; Victor Osimhen pozisyon sonrası yaşadığı sakatlık sebebiyle oyunu terk etti. Karşılaşmanın 43'üncü dakikasında orta sahada topla buluşan İstanbul Başakşehir FK oyuncusu Operi, Torreira ile mücadelesinin ardından meşin yuvarlağı Kemen ile buluşturdu. Lemina'dan sıyrılarak ceza sahası içine giren Kemen'in çaprazdan sert şutuna Uğurcan Çakır kapattığı köşeden geçit vermedi. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

G.SARAY GALİBİYET GOLÜNÜ 90+1'DE BULDU

Maçın 64'üncü dakikasında İstanbul Başakşehir FK, Sallai'nin Fayzullayev'e yaptığı müdahalenin ardından penaltı kazandı. 66'ncı dakikada Shomurodov'un penaltıda sağ köşeye gönderdiği top ağlara gitti: 1-1. Mücadeleye sonradan dahil olan yeni transfer Leao'nun solda şık hareketinin ardından verdiği pas sonrası, Galatasaray etkili duvar paslarıyla ceza sahası içinde pozisyon buldu. Jacobs'un son pasında Torreira yerden sert şutla meşin yuvarlağı 71'inci dakikada ağlarla buluşturdu: 1-2. 76'ncı dakikada Başakşehir'in kullandığı kornerden gelen ortayı uzaklaştırmak isteyen Davinson Sanchez'in kafasından seken top ağlara gitti: 2-2. 74'ncü dakikada oyuna dahil olan Umut Bozok, 79'uncu dakikada Galatasaray ceza sahası çevresinde Leao ile mücadelesi sonrasında kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın, 83'ncü dakikasında Gabriel Sara'nın serbest vuruştan gelen ortasına hareketlenen Davinson Sanchez topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi, VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi. 90+1'inci dakikada Galatasaray'ın ceza sahası yayında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara, kalenin soluna gönderdiği şutla topu ağlara gönderdi: 3-2. Maç Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın sonunda hakeme itirazlarda bulunan İstanbul Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, kırmızı kart gördü.

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MAÇI HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan, Galatasaray'ın deplasmanda aldığı Başakşehir galibiyetini değerlendirdi.

UĞUR MELEKE - SARA, DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLİRMİŞ!

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Göztepe önünde geceyle gündüz kadar farklı iki devre performansı belli ki Okan Buruk’u etkilemiş. Başakşehir önünde büyük ölçüde Göztepe ikinci yarı 11’ini ve taktiğini benimsedi. Galatasaray’da dün (aynen Göztepe ikinci yarısında olduğu gibi) Lemina savunmanın göbeğinde başladı. Batrakov 10 numara rolünde ilk 11’deydi. Amaç belli ki yerden oynamak, topun hızını ve set hücumu yüzdesini artırmaktı. Zira Göztepe önünde ilk devrede Galatasaray 19 orta, 28 de uzun top yapmış, Batrakov girene kadar meşin yuvarlağı yere bir türlü indirememişti.

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Dün ilk 33 dakikada Buruk’un planları işliyor gibi gözüküyordu: Galatasaray topu yere indirdi. Nitelikli pas serileri yakaladı. Osimhen’le bir gol buldu, yine Nijeryalı santrforuyla ve Batrakov’la net fırsatlar da kaçırdı. Lemina stoper oynamasına rağmen önde bolca top kazandı, Torreira’nın presiyle de gol geldi zaten.

ViCTOR OSiMHEN’iN ÇIKIŞI

İlk 33 dakikalık performansıyla Galatasaray rahat bir gün geçirecek gibi görünüyordu ancak yarım saatin sonunda Osimhen’in sakatlanmasıyla oyunun ritmi yavaş yavaş değişmeye başladı. Nijeryalı santrfor sadece takımının değil, ligin ayarlarını etkileyecek seviyede bir oyuncu. O çıkınca Galatasaray’ın pres yoğunluğu düştü, daha çok geri koşmaya ve daha sık hata yapmaya başladılar. 46’daki Abdülkerim-Lemina değişikliği de Galatasaray savunmasında şaşkınlıkları artırdı. Shomurodov özellikle 55-65 arası Abdülkerim’e büyük üstünlük kurdu. Galatasaray savunması her geçen an denge yitirdi ve sonunda da beraberlik golünü yediler zaten.

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Kalan 25 dakikalık bölümse Rus ruleti gibiydi adeta. Galatasaray savunmasında sarsaklıklar sürdü, ikinci Başakşehir golünün kahramanı da Davinson’du... Oyuna sonradan giren Leao klasından pasajlar sundu, ikinci goldeki pası ve driplingleri görülmeye değerdi. Ancak şovun esas kahramanı her duran topun başına geçtiğinde fark yaratan Sara idi. “Sakatlanmasaydım Dünya Kupası’na gidecektim” demişti geçenlerde Brezilyalı oyuncu. Gerçekten de keşke sağlıklı olsaymış ve Amerika’ya gidebilseymiş Sara.

MEHMET AYAN - SANTRAFORUN SAVUNMASI OLMAYINCA!

Umalım çarşamba Osimhen sahada olsun... Çünkü savunma onunla başlıyor.

Staddan canlı: 16’daki gole kadar üstün olan G.Saray, en büyük gücü olan ön alan baskısıyla zoru kolay etti. Merkezde Torreria/Sara aklı; kanatta Yunus enerjisiyle daha 35 saniyeden golle erkenden buluşacağı belli, arzulu Galatasaray vardı sahada. Tabii ki bunun en önemli nedeni OSİMHEN’di. Emin ve Opoku’yu (arkadaşlarının ön alan baskısındaki katkılarını da görmezden gelmeyelim) zaman zaman hayattan bezdirdi. Girdiği gol pozisyonları, soldurduğu pas bağlantıları, attığı harika gol ve hücumdaki diğer önemli faydalarının yanı sıra yaptığı savunma vardı ki tadından yenmez! Bu keskinlikte cümleleri nasıl kuruyoruz peki? Oyundan çıkışıyla...

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Başakşehir’in oyunu 30 ile 45 arası başkalaştı. Topu öne taşırken Osimhen derdinden kurtulmuşlardı. Barış onun yaptıklarını doğal olarak yapamıyor, gerek stoperleri, gerekse orta sahaları oyunun merkezini ileriye taşıyabiliyorlardı. Nitekim 43’te Kemen’in çok önemli gol pozisyonuna girdiğini, Uğurcan’ın nefis kurtardığını gördük.

NE BARIŞ 9 OLABiLDi NE LEROY SANE SOL ÖN

İkinci yarı Osimhensizlik iyiden iyiye sindi Galatasaray’a... Kemen ve Skov Olsen’in sazı eline almasıyla, Lemina’nın yerine giren Abdülkerim Bardakcı’nın da iki-üç pozisyon hatası golün habercisiydi. Ne Barış 9 olabildi, ne Sane sol ön... Yunus Akgün de ilk yarıdaki enerjisinden geride olunca kalabalık Başakşehir orta sahası oyuna hükmetmeye başladı.

SON 18 DAKiKANIN KAHRAMANI SARA

Oyuna 2-1 iken 68’de Leao girdi. 71’de harika pas organizasyonu başlangıcıyla gole katkı verdi. O anlar görülmeye değerdi. Ancak oyun Başakşehir’in elinden hiç kaybolmadı... Taa ki 79’daki Umut kırmızı kartına kadar. Orada bir maç daha başladı. Söz konusu 18 dakikanın kahramanı da SARA oldu. Bir asisti ofsayta kurban gitti; tam 90’da uzak direğe şık bıraktı. G.Saray kazanmasına kazandı ama çarşamba akşamı için büyük umutlar yeşertmedi. Umalım Osimhen sahada olsun... Çünkü savunma onunla başlıyor.