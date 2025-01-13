Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler! 'Dün akşam onu aradılar! Eğer şampiyon olursa...'

Haberin Devamı

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 19. haftada Başakşehir'e konuk oldu.

Heyecan dolu maçı konuk ekip Galatasaray, Barış Alper'in golleri ile 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 42'de ve 59'da Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Başakşehir'in tek golünü ise 53'te Piatek kaydetti.

Lider Galatasaray’ın deplasmanda kazanarak kayıpsız yoluna devam ettiği mücadeleyi yazarlarımız köşe yazılarında değerlendirdi.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Banu Yelkovan’ın Başakşehir-Galatasaray maçı yorumları şöyle;

Uğur Meleke: ‘Atatürk Olimpiyat Stadı 2003’ hissi

Haberin Devamı

Dün son derece fiziksel bir müsabaka izledik Başakşehir’de. Futbolcular birbirleriyle olduğu kadar, zorlu hava koşullarıyla da mücadele ettiler. Özellikle Barış’ın birinci golü öncesi Muhammet’in vuruşunun havada adeta donması ister istemez beni “Olimpiyat Stadı 2003”e götürdü. 2002-2003 sezonunda stat yeni açılmıştı. Ancak rüzgar panelleri henüz tamamlanmamıştı. Her gün ayrı hikaye, her maç ayrı maceraydı orada. Topun havada ne kadar kalacağını kestirmek imkansızdı. Maçların sonucunu bazen sporcular değil rüzgar belirliyordu adeta.

Ancak Galatasaray 2025’in, Galatasaray 2003’ten çok farklı olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. O sezon Galatasaray manasız bir yeniden yapılanmaya gitmiş, şampiyon hoca Lucescu’yu göndermiş; yeni hoca Terim şampiyon kadroyu yarı yarıya değiştirmişti. Bugünkü Galatasaray’sa aynı teknik adam ve aynı iskelet kadroyla üçüncü sezonunu oynuyor. Bunun ödülünü de özellikle “zor günlerde, çok iyi oynamadığı maçlarda” kazanarak alıyor. Önceki hafta Göztepe’yi adeta otomatik viteste yenmişti sarı kırmızılılar. Dün de Başakşehir’i otomatik pilotta geçtiler.

Haberin Devamı

MÜTEVAZI YILDIZ OSiMHEN

Başakşehir dün sahaya 6 kritik eksikle çıktı. Çağdaş Atan biraz da zorunluluktan sağ kanat bekte Deniz Türüç’e, orta sahada Ömer Faruk’a görev verdi. Müsabakanın genelinde uzun ve yüksek toplar tercih ettiler. Bu toplarla öndeki iki uzun Keny-Piatek’i buluşturmaya çalıştılar. Zaten bu denemelerin biri de Başakşehir’in golünü getirdi.

Galatasaray’daysa Sara’nın yokluğunda Kerem Demirbay canlı bir futbol ortaya koydu. Bir etkili şutu var, 38’de de Abdülkerim’e asist yapmaya çok yaklaşmıştı. Osimhen olağanüstü çalışkandı. Havanın ya da sahanın zorlu koşullarına aldırmadı, her topa koştu, en ufak fırsatı kovaladı, bu mütevazı çabasının ödülünü de bir asistle aldı.

Haberin Devamı

Tabii ki günün kahramanlık kürsüsüne iki gollü Barış Alper çıktı. Özellikle zor koşullarda, iğne deliğinden attığı gollerle dikkat çekiyor bu sezon Barış. Galatasaray eğer bu yılı şampiyon bitirirse birçok kritik maçta imzası olacak Barış’ın gollerinin.

Banu Yelkovan: Galatasaray Gabriel Sara’yı aradı

Kontrollü ve pozisyonsuz oyunda farkı yaratan, her hareketiyle ligin üzerinde performans gösteren oyuncu Osimhen’di.

Bir yanda bu sezon sahasında hiç yenilmemiş Başakşehir, diğer yanda deplasmanda tüm maçlarını kazanmış Galatasaray... Buna, hafta içi 2-2 biten gergin Türkiye Kupası mücadelesinin hızlı rövanşını alma arzusunu da ekleyince bu karşılaşmayı izlenmeye değer kılacak çok fazla sebep vardı, ancak sahada iyi futbol ve bol pozisyondan ziyade taktik mücadele izledik. Başakşehir Berat, Crespo ve Ba gibi önemli oyuncularından yoksundu, Galatasaray kupa maçında sakatlanan Sara’dan mahrumdu ama as kadrosuna dönmüştü. Eksiklere ve fazlalara rağmen, ligin genç ve başarılı iki teknik adamı, hafta arası iyi analiz ettikleri rakibi bu maçta bir kez daha kitlemeyi başardılar.

Haberin Devamı

BAŞAKŞEHiR iYi SAVUNMA YAPTI

Çağdaş Atan, kupa maçında merkezi iyi kapatarak kanatlara yönlendirdiği dirençli savunmasını yine başarıyla uyguladı. Okan Buruk, o maçın ikinci yarısında birkaç takviyeyle beraberliğe getirdiği maçı, bu defa kazandı.

SARI KARTLAR DAMGA VURDU

İlk yarıya damga vuran sarı kartlar oldu. Buruk’u da sayarsak ilk 45’e iki takımdan tam 7 sarı kart sığdı. İlk yarı bitmeden hemen önce Barış Alper Yılmaz’ın attığı gole, ikinci yarının hemen başında Piatek cevap verince, çözüldü denilen maç tekrar beraberliğe geldi. Kontrollü ve pozisyonsuz oyunda farkı yaratan, her hareketiyle ligin üzerinde performans gösteren oyuncu Osimhen’di. Farkı ikiye çıkaran golü, onun pasında maçın adamı Barış Alper Yılmaz, tabiri yerindeyse iğne deliğinden geçirdi. Goller, 2022’de bu zamanlar kaybettiğimiz Ahmet Çalık’a adandı.

Haberin Devamı

YENiLMEME SERiSiNi BURUK BiTiRDi

Galatasaray, bu galibiyetle Çağdaş Atan’dan rövanşı aldı, deplasmandaki yenilmezlik serisini sekiz maça çıkardı ve liderliğini pekiştirdi. Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir, daha uzun bir seriyi en son Okan Buruk yönetiminde şampiyon olduğu 2019-20’de (16 maçla) yaşamıştı. Buruk, bu defa seriyi bitiren isim oldu.

Galatasaray, bu galibiyetiyle sadece Süper Lig’in değil, Avrupa’nın 10 büyük liginde bu sezon deplasmanda puan kaybetmeyen tek takım olma özelliğini sürdürdü. Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 49 gol atan Galatasaray, lig tarihinde 18’inci hafta itibarıyla kendisine ait olan rekoru kırmak için sahaya çıkmıştı, 1996-97’deki o 51 gollük rekoru kıramadı ama onu da egale etti, Sara’yı arasa da 3 puanı yine de buldu ve gözlerini bir kez daha Fenerbahçe maçına dikti.