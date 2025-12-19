Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası açıkladı! 'Hepsinin aklında Icardi vardı! Canlı olarak görmek üzdü'

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde RAMS Başakşehir FK'yı konuk etti. RAMS Park’ta saat 20.30’da başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Ev sahibi Galatasaray karşılaşmaya; Günay Güvenç, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi ilk 11’iyle çıktı. Konuk ekip RAMS Başakşehir FK ise; Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Jerome Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Jakub Kaluzinski, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov, Nuno Da Costa ve Bertuğ Yıldırım ile sahada yer aldı.

GALATASARAY'IN GOLÜ ERKEN GELDİ

Karşılaşmaya Galatasaray baskılı başladı. 9’uncu dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Roland Sallai sert vurdu fakat kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi. 22’nci dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Leroy Sane’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu, içeri doğru kat etti. Ceza sahası içinde rakibinden kurtulan Ahmed’in yakın köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Oyunun devamında kontrol Galatasaray’ın elinde olurken, 29’uncu dakikada RAMS Başakşehir FK, Eldor Shomurodov ile mutlak gol şansından yararlanamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

SON DAKİKADA GÜNAY BERABERLİĞİ ÖNLEDİ

İkinci yarıda da benzer bir oyun vardı. Galatasaray topun hakimi olurken, RAMS Başakşehir FK savunmaya çekilerek rakibini karşıladı. 58’inci dakikada RAMS Başakşehir FK, Ivan Brnic’in ceza sahası dışı sol çaprazında şutuyla etkili geldi. Bu dakikalarda ataklar sıklaşırken, 61’inci dakikada hızlı hücumda Barış Alper Yılmaz’ın soldan içeri yerden çevirdiği topa kale önünde Mauro Icardi dokundu fakat kaleci Muhammed Şengezer hata yapmadı. 90+4’üncü dakikada Festy Ebosele, soldan içeri doğru ortasını açtı. Gelen topa ceza sahası içinde iyi yükselen Bertuğ Yıldırım’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç son anda kurtardı. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol sesi çıkmayınca mücadeleyi Galatasaray 1-0’lık skorla kazandı.

HÜRRİYET YAZARI, GALATASARAY'IN GALİBİYETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki 1-0'lık Başakşehir galibiyetini Hürriyet yazarı Mehmet Ayan, bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

MEHMET AYAN - KUPAYI CİDDİYE ALMAK

Staddan Yazı - Nuri Şahin’in tercihi ilginçti. Üç 9 numara... Bertuğ, Da Costa, Shomurodov...

Üçü de nokta santrfor oynayabilecek kapasitede oyuncularken, hocaları görev dağıtımını farklı yapmıştı. Bertuğ 9, Shomurodov 10, Da Costa 7 pozisyonunda başladılar. Brniç sol kanatta Ömer Ali ile birlikte Sallai-Arda koridorunu zorlayarak başladılar. Sonuç aldılar mı? Hayır. Hatta bu koridora Opoku orta saha oyuncusu gibi merkezden toplar attı.

Pozisyona benzer organizasyonlar üretseler de dönen topu alan ekseriyetle Sane oldu... Stadyumda daha belirgin anlaşılıyor ki, G.Saray’ı ileriye Sane taşıyor. Başakşehir merkezi çok üretken olmayınca, Sallai olsun, Sara olsun, Ahmed olsun, (halı sahaya beri mahalleden çağrılı, çaba gösteren) Gökdeniz olsun rakip kaleye rahat aktılar. Akıl okuyamam ama sanki hepsinin aklında Icardi’ye gol attıralım duygusu vardı. Sürpriz Ahmed’den geldi. 29’da Shomurodov’un kaçırdığı net pozisyon sonrası dengede giden maçta ilk yarı ev sahibinin üstünlüğü ile son buldu.

ICARDI'YE YARDIM SEVDASI

İkinci yarıya Sanchez, Torreria ve Barış ile çıkan G.Saray’da 71’de oyuna Yunus girdi. Son 25 dakika oyunu değiştirmesi beklenen oyunculardan gerekli randıman alınamadı. İlk yarıdaki gibi Icardi’ye yardım sevdası örnekse 61’de Barış Alper’i belki bir golden etti.

50.dakikadaki pozisyonda Icardi ağırlığını ‘canlı’görmek üzücü oldu. Başakşehir ilk yarıdan daha efektif oynarken, oyuncu değişiklikleriyle onlar da düzenlerini değiştirdiler, oyunlarını geliştirdiler.

G.Saray’ın durağanlığıyla birçok set hücumu denediler. Son saniyelerde Günay Güvenç’e takıldılar. Arda Unyay’ın Avrupa kupalarında siciline yazılan olumsuzlukların giderilmesi açısından müsabaka G.Saray adına kazanç oldu. Başlangıç ve bitiriş onbirleri itibariyle kupanın Okan hoca tarafından ciddiye alınması da değerli.