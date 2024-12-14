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Galatasaray'ın B planı belli oldu! Almanya'da transfer harekatı...

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#GALATASARAY#TRANSFER#Werder Bremen
Galatasarayın B planı belli oldu Almanyada transfer harekatı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 10:22

Sezon sonunda efsane kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'da B planı belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transferde de gaza bastı.

2024-2025 sezonunun sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak isteyen sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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Galatasaray'da birçok kupa kazanan ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran 38 yaşındaki Muslera'nın sezon sonunda sözleşme uzatması beklenmiyor. Yazın sarı kırmızılılara veda etmesi beklenen Muslera'nın Ülkesi Uruguay'a dönmek istediği biliniyor.

ROTA ALMANYA

Buna göre çalışmalarına hız veren Galatasaray rotayı Almanya'ya çevirdi. Sky Sports'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen Michael Zetterer'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

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Sarı kırmızılıların deneyimli kaleciyi listesinde ilk sıralara koyduğu belirtilirken transferin ilerleyen günlerde netlik kazanabileceği ifade edildi.

Galatasarayın B planı belli oldu Almanyada transfer harekatı...

'TECRÜBELİ KALECİ ARANIYOR'

'Galatasaray, tecrübeli ve oyun kurma yeteneği olan bir kaleci arıyor' bilgisinin paylaşıldığı haberde 29 yaşındaki Michael Zetterer'in İngiliz devi Manchester City'nin gündemine geldiği detayına vurgu yapıldı.

İSTATİSTİK

Bu sezon 16 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki kaleci, kalesinde 25 gol görürken dört maçta gole izin vermedi.

 

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#GALATASARAY#TRANSFER#Werder Bremen

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