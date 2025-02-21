Galatasaray'ın Avrupa'ya veda ettiği AZ Alkmaar maçı sonrası çok konuşulacak sözler: Çok tuhaf transfer! Enteresan değil mi?

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar’ı konuk etti. RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çaldı.

İLK YARI GERİYE DÜŞTÜK

Karşılaşmaya Galatasaray baskılı başlasa da gol pozisyonlarına giren taraf konuk AZ Alkmaar oldu. Konuk ekipte Mijnans'ın şutunda kaleci Günay gole izin vermedi. Koopmeiners’in şutunda ise Sanchez topu çizgiden çıkarttı. Konuk ekip, 42’nci dakikada Maikuma’nın attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

OSIMHEN VE SALLAI'NİN GOLLERİ YETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başında iki oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etse de konuk ekip, 55’inci dakikada Kasius’un golüyle farkı 2’ye çıkarttı. Bu golün 1 dakika sonrasında Osimhen attığı golle farkı 1’e indirdi. 70’inci dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın yerden çevirdiği topta Sallai bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

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Karşılaşmada başka gol olmadı ve AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Avrupa Ligi’ne Play-Off Turu’nda veda etti.

MELEKE'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Galatasaray'ın beklenmedik bir şekilde UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda ettiği AZ Alkmaar karşılaşmasını Hürriyet yazarı Uğur Meleke bugünkü köşe yazısında dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte Meleke'nin o yazısı...

UĞUR MELEKE: NELSSON + LEMİNA + 8 MİLYONA MÂL OLAN TUHAF TRANSFER: CUESTA!

Meslekte yirminci yılıma girdim. Çok tuhaf transferler gördüm bu 20 sene içinde. Ancak Cuesta transferi, gerçekten de ender rastlanacak türden bir tuhaflık.

Mesele Cuesta’nın iyi ya da kötü futbolcu olması değil. Mesele şu: Kendi kadronda zaten var olan, henüz 26 yaşında, Uluslar A Ligi seviyesindeki Danimarka Milli Takımı’nda İspanya’ya karşı her iki maçta ilk 11’de çıkan Nelsson’u Roma’ya gönderiyorsun. Evet Nelsson çok iyi bir sezon geçirmiyor, birkaç bireysel hata da yaptı, ancak mesela Berkan’a tanınan kredinin onda biri tanınmadı Danimarkalı’ya. Kazanmak için çaba gösterilmedi. Rotasyonda genç Metehan’ın da arkasına itildi.

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Nelsson’u itibarsızlaştırıp göndermenin üç ayrı maliyeti oldu Galatasaray’a: Hem Avrupa listesinde stoper boşluğu oluştu. Genk’te üçüncü stoper konumuna düşmüş 1,79’luk Cuesta’ya 8 milyon euro ödendi. Hem de Avrupa listesinin matematiği karıştı: Nelsson kazanılabilseydi, (sezonu kapatan İcardi liste dışı bırakılarak) Lemina eklenebilirdi Avrupa kadrosuna. Yani bir tek Cuesta’nın Galatasaray’a maliyeti: 8 milyon Euro + Nelsson ve Lemina’nın Avrupa kadrosunda olamamaları... Enteresan değil mi?

Dün Galatasaray, Alkmaar önünde maça dörtlü savunmayla başladı. Cuesta ilk 45’te sağ bek rolündeydi. Buruk ikinci devrede Cuesta’yı stopere, Metehan’ı sağ beke koydu. Alkmaar’daki maçta da Cuesta’yı üçlü savunmanın sağ stoperi olarak başlatıp, 40’ta sağ beke kaydırıp, 46’da yine stopere çekmişti. Galatasaray-AZ eşleşmesinin 180 dakikasının özeti, Genk’in üçüncü stoperine sahada yer bulma çabasıdır benim gördüğüm. Bu konsantrasyonla da Galatasaray’ın Alkmaar’a elenmesi normal bence.

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YUSUF AKÇİÇEK GELİYOR

Dün akşam seansında İstanbul’da Kolombiyalı bir stoper başroldeyken, gece seansında Brüksel’de 19 yaşında bir Türk stoper parladı ışıl ışıl. 2006’lı Yusuf Akçiçek ilk maçın da yıldızıydı, iki golün üretiminde vardı. Rövanşta da attığı kritik golle turu getirdi Fenerbahçe’ye. Türk futbolu uzun boylu, solak, oyun kurulumunda da cesur, komple bir stoper kazanıyor. Tebrikler Yusuf. Böyle devam.