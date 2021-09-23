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Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi Lazio, 1 puanı son anda kurtardı

#Lazio#Galatasaray#İtalya
Galatasarayın Avrupadaki rakibi Lazio, 1 puanı son anda kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Lazio, Torino ile deplasmanda son dakika penaltıdan bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Lazio, Torino Olimpiyat Stadı'nda Torino'ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi takım, 76. dakikada Marco Pjaca ile 1-0 öne geçti.

Maçın son anlarına girilirken penaltı atışı kazanan konuk ekipte Ciro Immobile, 90 1. dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve maça eşitlik geldi. Immobile'nin golüyle Lazio, son dakikalarda mağlup olmaktan kurtuldu.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla Lazio, 8 puanla 7. sırada yer aldı. Torino ise 7 puanla 10. basamakta yer buldu.

- Lider Napoli, 5'te 5 yaptı

Ligde sezona son yılların en iyi girişlerinden birini yapan Napoli, Sampdoria ile deplasmanda yaptığı mücadeleyi 4-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde çıktığı 5. maçında 5. galibiyetini alan Napoli, 15 puanla liderliğini sürdürdü. Serie A'nın 5. haftası, bu akşam Roma-Udinese maçıyla tamamlanacak.

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#Lazio#Galatasaray#İtalya