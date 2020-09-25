Galatasaray'ın Avrupa'da 6 maçlık kabusu sona erdi

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split’i yenen Galatasaray, Avrupa kupalarında sahasında uzun bir aranın ardından galibiyet aldı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda 18 Eylül 2018’de Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova’yı 3-0’la mağlup eden sarı kırmızılılar, ardından çıktığı 6 mücadelede 4 kez sahadan boynu bükük ayrılırken, 2 de beraberlik aldı. Aslan eğer dün elenseydi, bu kötü seri 7 karşılaşmaya yükselecekti ve sarı kırmızılılar bu alanda kendisi adına kötü bir rekora imza atacaktı.

HIRVATLAR'A YİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

Avrupa kupaları tarihinde ikinci kez bir Hırvatistan takımıyla eşleşen Galatasaray, 2007-08 UEFA Kupası ön eleme turunda Slaven Belupo Koprivnica’yı iki maçta da 2-1 mağlup etmişti. Sarı kırmızılılar dünkü galibiyetle birlikte, Hırvatistan temsilcileriyle yaptığı 3. karşılaşayı da kazanmış oldu.

ETEBO VE EMRE İLK KEZ

G.Saray'da ilk 11 içinde ilkler yaşandı. Stoke City’den kiralanan ve Başakşehir karşısında son dakikalarda oyuna giren Etebo, ilk defa ilk 11’de sahaya çıktı. Emre Taşdemir ise bu sezon hiç süre almamışken yine ilk kez 11’de şans buldu.

DERBİ İÇİN ROTASYON

G.Saray'da F.Bahçe derbisi de düşünülerek, Başakşehir maçından 6 isim Hajduk karşısında dinlendirildi. Elabdellaoui, Falcao, Belhanda, Luyindama, Emre Kılınç ve Arda maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Linnes, Donk, Emre Taşdemir, Etebo, Ömer, Babel ve Diagne ilk 11’de sahaya çıktı. Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi ise tribünden takip etti.