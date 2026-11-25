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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Galatasaray, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta 20.45’te başlayan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetti.

Dengeli başlayan mücadelenin ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, devreye 0-0’lık eşitlikle gidildi. 61’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün’ün şutunda top üstten auta çıktı.

77’nci dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Sara ortasını yaptı. Ön direkte Singo’nun kafa vuruşunda top Aston Villa savunmasından sekti. Oluşan karambolde Deniz Gül’ün kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü kaydeden Deniz Gül, golün ardından yüzünde meydana gelen kanama nedeniyle bir süre oyuna devam edemedi.

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90+4’üncü dakikada Ugochukwu’nun sağ kanattan verdiği pasla topla buluşan Gabriel Sara, ceza sahasında son çizgiye kadar ilerledi. Dar açıdan kaleyi deneyen Sara’nın vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

HÜRRİYET YAZARLARI ZAFERİ YAZDI

Temsilcimiz Galatasaray'ın Aston Villa galibiyetini Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Banu Yelkovan ve Mehmet Ayan köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE - SATRANCIN KAZANANI OKAN BURUK

21 Kasım-21 Aralık arası 30 günde Galatasaray'ın yedi maçlık sert bir fikstürü söz konusu. Sarı kırmızılıların bu süreçte Aston Villa dışında Beşiktaş ve AEK deplasmanları da var. 21 Aralık'ta devre arasına girerken hem Süper Lig'de liderliği korumak, hem de Devler Ligi'nde bir üst tura terfi etmek istiyorlar.

Aston Villa'nın önündeki bir buçuk ay daha da sert. İngilizler 5 Ocak'a kadar ara vermeden oynadıkları için Birmingham ekibi 45 günde tam 12 maça çıkıyor. Unai Emery'nin talebeleri bu süreçte Galatasaray dışında Paris Saint-Germain, Liverpool ve Chelsea gibi devlerle de karşılaşacaklar.

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Muhtemelen her iki teknik adam da planlarını bu sert fikstürlere göre yaptılar dün. Milli takımlardan yüzde yüzle dönmeyen oyuncuları var. Sakatları var. Ve önlerinde de sert fikstürler... Dün İstanbul'da bir de zemin kötü olunca, ilk 45 dakikada hem Buruk'un hem de Emery'nin aklının bir köşesinde bir puana razı oldukları gerçeği vardı sanki.

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Dün ilk devrede iki takım da neredeyse rakip kaleye gitmedi. Özellikle Gomes-Kamara-McGinn üçlüsü orta saha mücadelelerini sertleştirdiler, bir kez Batrakov, bir kez Yunus aldı bu gerilimden nasibini. Neticede bir saate varan bir kör dövüşü vardı sahada.

62'DE KALKAN TABELA

Dün 62'nci dakikada değişiklik tabelası kalktı, Okan Buruk tutucu Jakobs-Eren sol çizgisini değiştirdi. Maça en uçta başlayan Barış Alper sol açığa, Deniz Gül dokuz numara rolüne geçti. Zaten maçın hikayesini değiştiren hamle de bu oldu. Galatasaray bu bölümde topa daha fazla sahip oldu, akan oyunda olmasa bile kornerlerle peş peşe fırsatlar yarattı ev sahibi. Ve bu fırsatların bir tane sinde Deniz Gül suratına aldığı tekmeye rağmen yaptığı kafa vuruşuyla çok kritik bir 3 puan kazandırdı takımına.

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Dünkü galibiyetin anahtar hamlesini yapan Okan Buruk'a vermek lazım en büyük krediyi. Zira 62'de (sol açık rolünde oynayan) Eren'i çıkarırken pekala Sane'yi de sokabilirdi oyuna. Ama artan duran top sayısını göz önüne alarak Deniz Gül tercihiyle doğru hamleyi yaptı Buruk.

BANU YELKOVAN - GÜL GİBİ GALİBİYET

G.Saray neredeyse pozisyon vermediği maçta altın değerinde 3 puan aldı.

Türk futbolunun santrfor meselesi, çok uzun ömürlü bir mesele. Yıllardır kulüplerimizde neden santrfor yetişmediğini, yetişenlerin neden oynamadığını, oynayanların neden gol atmadığını konuşup duruyoruz. Çoğu zaman yaptığımız gibi konuşarak deşarj olduktan sonra konuyla ilgili pek de bir şey yapmıyoruz. Stockholm doğumlu, İsveç’te yetişmiş Deniz Daniel Gül, Vincenzo Montella ve ekibinin katkılarıyla Türkiye’yi seçmiş, haziranda Kuzey Makedonya’ya A Milli Takım tarihimizin 900. golünü atarak tarihe geçmişti. Dün akşam da oyuna girdikten kısa süre sonra Galatasaray için altın değerinde bir gol kaydetti. Aston Villa, geçen sezon Avrupa Ligi’ni kazanan takım, başında da Avrupa kupalarının müfredatını yazan adamlardan biri, Unai Emery var. Biz bütün hafta Galatasaray’ın kimlerinin olmadığını konuştuk, maç öncesi Emery Galatasaray’ın neyi olduğunu anlattı bize. Ona göre Galatasaray’ın asıl gücü birlikte oynama, birlikte mücadele etme becerisinde ve kendi stadının enerjisindeydi. Maç öncesindeki sükûnetini ve güler yüzünü maça taşıyamadı ama haklı çıktı.

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22 YAŞINDA ÜÇ KÜLTÜR TANIDI

Futbolun en güzel taraflarından biri, bütün hafta konuştuğunuz ihtimallerin dışında bir ihtimalin ortaya çıkabilmesi. Bazen yokluğu üzerinden maçın bütün senaryosunu yazdığınız futbolcunun mevkisinde, varlığını yeterince konuşmadığınız bir başkası çıkıp maçın kaderini değiştiriyor işte. Deniz golü atarken kafasına öyle bir darbe aldı ki bütün stat golünü kutlarken o kanlar içinde yerde yatıyordu. Deniz, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü sağlık ekibiyle kutladı. Henüz 22 yaşında üç ayrı ülkenin futbol kültürünü tanımış, Porto’da şampiyonluk yaşamış, Galatasaray’ın 10 milyon Euro vererek transfer ettiği bir futbolcudan bahsederken biz hâlâ ‘gençlere şans vermekten’ söz ediyoruz. Avrupa’da yıllarca yetiştirilmiş, yatırım yapılmış, oynatılmış bir futbolcu Türkiye’ye geldiğinde hâlâ tecrübe kazanması gereken çocuk muamelesi görebiliyor. Ne hoş. Ama bunlar başka yazıların konusu, bu yazı bir kutlama yazısı. İlk 24’e girer mi dediğimiz Galatasaray, neredeyse pozisyon vermediği maçın sonunda altın değerinde üç puan aldı ve gözünü bir kez daha ilk 8’e dikti. Ne güzel.

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MEHMET AYAN - OKAN BURUK DA, G.SARAY DA ÇAĞ ATLIYOR

Karşısında dünya çapında taktisyen bir hoca varken böyle müthiş oynayıp kazanmak satranç ustalığı.

STADDAN CANLI - Koca koca eleştirilere gerek var mı ilk yarıda bilemiyorum. Gazeteci büyüğüm Fatih Kuşçu güzel betimledi... “Okan Buruk Galatasaray’daki 220. resmi maçında belki de ilk kez yenilmemek üzere sahaya çıktı! Bilemedin 3 kez dahadır ben unutmuşumdur!” Ayıp değil ki. Bırakın puanı golün dahi önemli olduğu 36’lı Şampiyonlar Ligi sisteminde potansiyel ilk 24 rakibin önünde doğru savunma oynuyoruz. İlk yarı 0.02 gol beklentisi ve etkisiz 4 rakip ceza sahası topla buluşması.

Peki rakip? Sahaya doğru yayılan, güçlü fizikli, daha ötesi taktik dehası teknik direktörüyle Aston Villa’yı da oynatmadık. (0.47’si kornerde vurulan kafa olmak üzere) 0.53 gol beklentisi onları da tatmin etmemiştir. İsabetli şutlarda da (0-0) idik. Fenerbahçe maçındaki ‘İsmail’e baskılarını bilen’ Okan hoca rakibe hiç böyle bir fırsat vermedi. Osimhensiz, Leaosuz hücumda bu kadar olabilirdi. Ya futbol dinamosu, enerji santrali Torreria olmasaydı? Dili çıktı ilk yarı dili... Şampiyonlar Ligi seviyesine göre zevksiz 45’ten hasarsız çıkmak önemliydi.

TRİBÜN DAHİL TAKIM SAVUNMASI

İkinci yarı da dengede başladı. İlk 15 dakika en az birincisi kadar lezzetsizdi. 62’de Okan hoca, santraforlu sisteme dönünce ayarlarına yaklaşan ekibimiz biraz daha iyi oynamaya başladı. Kenarlara iyi açıldık, santrforumuz Deniz’e doğru paslar aktarmaya başladık. Barış varken yapamadıklarımızdı bunlar. O da yerine geçince oyun, fıtratıyla buluştu. 74’teki iki değişiklikle ritm arttı. Deniz Gül’ün golüyle oyun taçlandı. Sadece 90 saniye sonra Uğurcan takımı skorda/oyunda tuttu.

Sonrası tribün dahil TAKIM SAVUNMASI... Cumartesi 18.00’de umutsuzluk saçan takımdan, salı 23.00’e doğru oyunla galip gelen takıma dönüşmek enikonu hoca başarısıdır. Karşısında dünya çapında taktisyen bir hoca varken bunu başarmak da satranç ustalığı. Rakibe isabetli şut attırmamak! Hücumdaki hamleler kadar savunma da büyük satrançtır. Okan Buruk, teknik adamlığında çağ atlıyor... Galatasaray onunla, o Galatasaray ile büyüyor.