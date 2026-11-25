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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı sahasında ağırladı.

Sarı-Kırmızılılar, mücadelenin 77. dakikasında Deniz Gül'ün kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Devler Ligi'nde puanını 9'a yükselten Galatasaray, bir sonraki hafta Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DAN ÜLKE PUANINA ÖNEMLİ KATKI

Galatasaray'ın İngiliz temsilcisi karşısında aldığı galibiyet, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin hanesine de olumlu yansıdı. Sarı-Kırmızılılar, Aston Villa karşısında elde ettiği zaferle Türkiye'ye 0.400 puanlık katkı sağladı. Sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 53.475'e yükseldi.

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HOLLANDA İLE FARK AZALDI

UEFA ülke puanı sıralamasında 9. basamakta bulunan Türkiye'nin, 8. sıradaki Hollanda ile arasındaki fark 2.920 puana geriledi. Yedinci sırada yer alan Belçika'nın ise 64.050 puanı bulunuyor. Türkiye'nin en yakın takipçisi konumundaki Yunanistan, 47.612 puanla 10. sırada yer alırken iki ülke arasındaki fark 5.863 puan oldu. Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin alacağı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki konumu ve gelecek sezonlarda Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı açısından önem taşıyor.

UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA'nın puanlama sistemine göre Avrupa kupalarının lig aşamasında alınan her galibiyet 2, beraberlik ise 1 puan değerinde. Elde edilen puanlar, ülkelerin sezona Avrupa kupalarında başladığı takım sayısına bölünüyor.

Türkiye'nin sezona 5 takımla başlaması nedeniyle alınan sonuçların ülke puanına katkısı şu şekilde:

- Galibiyet: 0.400 puan

- Beraberlik: 0.200 puan

- Mağlubiyet: 0 puan

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere | 107.685 puan

2- İtalya | 91.732 puan

3- İspanya | 86.493 puan

4- Almanya | 84.973 puan

5- Fransa | 72.296 puan

6- Portekiz | 69.150 puan

7- Belçika | 64.050 puan

8- Hollanda | 56.395 puan

9- Türkiye | 53.475 puan

10- Yunanistan | 47.612 puan

11- Çekya | 46.325 puan

12- Polonya | 45.725 puan