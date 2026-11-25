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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 9’a çıkardı.

Galatasaray’ın tek golünü Deniz Gül kaydetti. Müsabakanın 77. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ kanattan ortasında Wilfried Singo’nun kafa vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı Deniz, burnunun kırılmasına neden olan tekmeye rağmen kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 22 yaşındaki futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü kaydederken, bu sezonki gol sayısını da 2’ye çıkardı.

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G.SARAY'IN ASTON VİLLA GALİBİYETİ İNGİLİZ BASININDA

Aston Villa'nın Galatasaray karşısında aldığı yenilgi İngiliz basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte Ada basınındaki Galatasaray yansımaları...

Daily Mail: Aston Villa'nın bu sezonki kaderi, Unai Emery'nin en iyi ilk 11'ini ve taktiklerini ne kadar çabuk belirleyebileceğine bağlı olabilir; zira Galatasaray yenilgisinde John McGinn'in oyundan çıkarılması ters tepti.

Aston Villa, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya bir adım atmak için eline geçen muhteşem fırsatı kaçırarak İstanbul’a üzücü bir dönüş yaptı.

Mayıs ayında Avrupa Ligi kupasını kaldırdıkları bu şehirde Villa, yıldız forveti Victor Osimhen’in yokluğunda Galatasaray karşısında zayıf bir performans sergiledi. Villa, kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı ve artık tüm turnuvalarda son altı maçında galibiyet alamamış durumda.

The Sun: Kahramanlar ve kötü adamlar: Galatasaray’ın yıldızı Deniz Gül, Aston Villa karşısında galibiyet golünü atarken kafasına aldığı tekmeyle kanlar içinde kaldı

Galatasaray'ın yıldızı Deniz Gül, Aston Villa'ya karşı galibiyet golünü atarken Nicolas Jackson'ın kafasına aldığı tekme sonucu kanlar içinde kaldı.

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Türk ekibi, Unai Emery'nin takımına karşı maçın son dakikalarında Gül'ün güçlü bir kafa vuruşuyla öne geçti.

Daily Mirror: Aston Villa, Türkiye’de maçın son dakikalarında mağlup oldu; Unai Emery’nin gurur verici galibiyet serisi sona erdi

Türk takımının maçın son dakikalarında attığı galibiyet golü, Unai Emery ve takımının Şampiyonlar Ligi’nde üst üste iki mağlubiyet almasına neden oldu; İstanbul’da oyuna sonradan giren Deniz Gül, maçın kaderini belirleyen isim oldu

The Guardian: Deniz Gül, formda olan Galatasaray adına kendini feda ederek Aston Villa’nın Şampiyonlar Ligi’nde mağlup olmasına neden oldu

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Bu, Aston Villa’nın bu takvim yılı içinde İstanbul’a yaptığı üçüncü seyahatti; ancak bu kez, farklı duygularla ayrıldılar. Mayıs ayında Boğaz kıyısındaki Beşiktaş Park’ta, unutulmaz Avrupa Ligi zaferine imza attıkları maçta ya da Ocak ayında Fenerbahçe’de yaşananların aksine, bu sefer burunları kanamış halde geri döndüler. Galatasaray’ın galibiyet golünü atan Deniz Gül de benzer bir sonla maçı tamamladı; 77. dakikada ev sahibi takımın golü attığı sırada Nicolas Jackson’ın yüzüne cesurca bir tekme yedikten sonra, oyuna sonradan giren oyuncu bandaj takılmak zorunda kaldı. Bu, maçtaki ilk isabetli şuttu ve Galatasaray, kendi sahasındaki üstün formunu sürdürerek Villa’nın tüm turnuvalardaki galibiyetsiz serisini altı maça çıkardı.

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BBC: Deniz Gül, Galatasaray’ın kıran kırana geçen galibiyetinde Villa’nın direnişini kırdı

Deniz Gül’ün maçın son dakikalarında attığı galibiyet golü, Galatasaray’da mücadeleci Aston Villa’yı mağlup ederken, Unai Emery’nin takımı Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Oyuna sonradan giren oyuncu, maçın bitimine 13 dakika kala kafayla golü atarak Villa’nın direnişini kırdı ve maçın ilk isabetli şutuyla skoru belirledi.

Bu gol, dağınık geçen maçı sonuçlandırdı ve Villa’nın ilk sekize girme umutlarını zedeledi; Emery’nin takımı ise bu ayın başlarında Barselona’da da mağlup olmuştu.