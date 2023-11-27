Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi 2023 yılına damga vurdu

Haberin Devamı

3’ü Süper Lig’de 1’i Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 4 maçtır suskun kalan Mauro İcardi gol özlemini Alanyaspor karşısında giderirken Galatasaray’ı sırtlamaya devam ediyor. Arjantinli yıldız sarı kırmızılı forma ile 47 resmi maçta 39 gole ulaşırken yaptığı 13 asistle de 52 gole direkt katkı verdi. Galatasaray 2023 yılında tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 99 gole ulaşırken bunların 35’i yani yüzde 35’lık kısmına da İcardi İmzasını attı.

ALANYA’YA 3 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

44 maçlık periyotta İcardi’den sonra en golcü 2. isim 9 kez ağlara havalandıran Kerem, 3. ise 8 kez sevinç yaşayan Dries Mertens. Geçen sezondan bu yana en fazla Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan oyuncu da Mauro Icardi. Arjantinli, 7 karşılaşmada gol-asist dublesi yaparak bu alanda zirveye çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor’a rakip olduğu 3 maçta 5 gole doğrudan katkı sağladı. Akdeniz ekibine karşı çıktı üst üste 3 maçta da ağları havalandıran golcü futbolcu ayrıca 2 de asist yapmayı başardı.

Haberin Devamı

DRiES MERTENS G.SARAY’I BÜYÜK BiR ZAFERE TAŞID

Alanya maçına 2 gol, 1 asistle damga vuran Dries Mertens’in performansı ülkesi Belçika’da da yankı buldu. Belçika medyasından Walfoot tecrübeli oyuncuyu manşetine taşırken “Dries Mertens, çabasıyla Galatasaray’ı büyük bir zafere taşıdı” başlığı ile Mertens’in performansını okuyucularına aktardı. Haberde ayrıca “Attığı gollerle Galatasaray’ın liderlik için önemli bir galibiyet almasına yardımcı oldu” değerlendirmesi yapıldı.