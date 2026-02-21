Galatasaray'ın ardından Juventus'a bir darbe de Como'dan! Kenan Yıldız'dan tepki...

×
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 19:14

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, evinde Como'ya 2-0 mağlup oldu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, İtalya Serie A'nın 26. haftasında Como'yu konuk etti. 

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Mücadelenin 11. dakikasında Vojvoda Como'yu 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. 

Maçın skorunu belirleyen golü ise 61. dakikada Caqueret kaydetti. 

KENAN'DAN TEPKİ 

Juventus'ta maç ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız 83'te oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Kenara gelen milli futbolcunun hocası Luciano Spalletti'yle tartıştığı kameralara yansıdı.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI 

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Juventus, 46 puanda kaldı. Como ise 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 45 yaptı. 

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Roma'nın konuğu olacak. Como ise evinde Lecce'yi ağırlayacak. 

5-2'NİN RÖVANŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

İtalyan devi,  25 Şubat Çarşamba günü 5-2'nin rövanşında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.

#İtalya Serie A#Juventus#Galatasaray

