Galatasaray'ın antrenörü Gomez: 'Bu ülke yardım etme konusunda çok büyük'

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Kahramanmaraş merkezli depremler, bu tür zor zamanlarda Türk halkının ne kadar yardımsever ve dayanışma içinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Başta 4 büyükler olmak üzere spor kulüplerinin depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyaları olağanüstü ilgi görüyor.

3 gün içinde toplanan yüzlerce ton ihtiyaç malzemesi, onlarca tır ve kamyonla afet bölgelerine gönderildi. Vatandaşlarımızın bu yardımseverliği Galatasaray’ın İspanyol antrenörü İsmael Garcia Gomez tarafından da dile getirildi.

İspanya basınına konuşan Gomez, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük kulüpler depremzedelere yardım etmek için birlik oldular. Gıda, ilaç ve birçok yardım malzemesi topladılar. Bu ülke, başkasının acısını paylaşma ve birbirine yardım etme konusunda çok büyük bir ülkeymiş” sözleriyle dile getirdi Türk halkının yardımseverliğini.