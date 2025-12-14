Galatasaray'ın Antalyaspor maçını usta isimler yazdı: Osimhen Afrika Kupası'na gitse de 'buradayım' dedi!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, Corendon Airlines Park'taki maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Leroy Sane, 11. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Mauro Icardi attı.

Antalyaspor'un tek golünü 69. dakikada Van de Streek attı.

Galatasaray'da ilk golü atan Sane, ligde üst üste üç maçta da gol sevinci yaşadı. İkinci golü atan Roland Sallai, bu sezon ligde ilk kez gol attı.

Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığının ardından ilk kez 11'de görev yapan Yunus Akgün, Sane ve Osimhen'in gollerinde asist yaptı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 39 puana yükseldi. Antalyaspor, 15 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.

HÜRRİYET SPOR YAZARLARI YAZDI

Hürriyet Spor'un önemli kalemleri Mehmet Ayan ve Fırat Aydınus, sarı kırmızılıları yazdı.

MEHMET AYAN: GALATASARAY İÇİN İLAÇ GİBİ MAÇ

Sarı-kırmızlı takım, Antalyaspor karşısında sorunsuz bir galibiyet aldı.

Erken form tutan, çok maç oynamaktan sıkılan ve sahada rakipsiz kalan oyuncu sayısı fazla olan G.Saray için ilaç gibi maçtı. Hele 11 dakikada 2-0’ı bulmak... Bu skor Okan hocaya en azından 60 ve sonrasında ‘sahada rakipsiz kalan oyuncuları’ açısından değiştirebilme avantajı sağlıyordu. Üstüne yedek kulübesinde Icardi, Sara ve Kazımcan gibi üç hazır oyuncu bonusu! Öyle ya 12. adamı olmadığı maçları gördük yakın dönemde. Ünlü Rıdvan Dilmen deyimi ile ‘çabuk-çabuk 2’yi buluvermişti’ sarı-kırmızılılar. Ondan sona Osimhen kendi kendine gol kaçırma yarışına girdi. İlk yarıda 3 net kaçırmıştı, 56’da attı rahatladı, Yunus’un dönüşü için de ideal bir maçtı. Ön tarafta harp görmeden, resitalle döndü onbire...

ÜÇ PUAN RAHAT GELDİ

67’de Sara, Icardi ve Arda’yı oyuna alarak kadronun dakika mühendisliğinde kısmi bir rahatlamaya giden G.Saray için maçın kalanı da sorunsuz geçti. 3 puan rahat geldi. Okan hoca 90 dakikayı kudret kuvvet gösterisi değil, iyi bir idman maçı olarak görmüştür diye umarım. Çünkü Antalyaspor karşısında yapılan başarılı işler genele şamil edilebilir mi; kuşkuluyum.

Sanırım bu maçı G.Saray değil de Antalyaspor’dan hatta Antalya kentinden okumak daha anlamlı. Türkiye’nin turizm başkenti, dünyanın sayısı destinasyonlarından biri. Kent gelir üretiyor. Ancak kendimi bildim bileli kulübü sahiplenmiyor. Ne teknik adamlar geliyor gidiyor, ne yöneticiler gelip geçiyor ama düzen değişmiyor. Halbuki stadının ve isminin sponsoru var. Mali açıdan bu gelirler önemli... Gel gör ki Antalya’nın Antalyaspor’a özensizliği 26 Ekim 2015’te açılan stadyumun halen düzelmeyen zeminiyle sembolize oluyor. Zarar gören de hep takım... İyi niyetle futbolcular ve teknik ekipler yıllardır çabalıyorlar ama böyle giderse bu sezon ligden düşme ihtimali geçen yıllara göre daha belirgin.

ÇARE TRANSFER!

46-56 arası bir direnci, 3-1’in sonrası topla iyi ilişkiler kurma şevki olsa da sahadaki takım, bırakın G.Saray’ı, muadillerini yenmekte çok çok zorlanacaktır. Muhtemelen (sayılarının en az 10 olduğunu düşündüğüm Süper Lig takımı gibi) düşmemek için transfer yapmak adına kendilerini devre arasına atmak istiyorlar. Onların da mottosu ÇARE TRANSFER yani!

FIRAT AYDINUS: YUNUS VE SANE'YE 12 DAKİKA YETTİ! OSIMHEN-ICARDI FİŞİ ÇEKTİ

Galatasaray maça hızlı ve son derece etkili başladı. Santra ile birlikte oyunu rakip sahaya yıkan sarı kırmızılılar, henüz 7. dakikada orta sahada kazanılan top sonrası tek dokunuşlarla sonuca gitti. Yunus’un pasında, tipik bir Sane golüyle perde açıldı. 11. dakikada ise ilk gole çok benzer bir gol de Sallai sahneye çıktı. Kalecinin sağına giden yerden şutla Galatasaray farkı ikiye çıkardı.

GALATASARAY ÇOK RAHATTI

İlk 12 dakikada, ligin belki de en zayıf savunmasına sahip Antalyaspor karşısında Galatasaray son derece rahat bir oyun oynadı ve iki golü buldu. İlk yarı sağdan Sane, soldan Barış, merkezde ise Yunus; bu defansa karşı belki de en rahat performanslarını sergiledi. Skorun 2-0’a gelmesinin ardından Antalyaspor oyunda biraz daha görünmeye başladı. Ancak bunda, Galatasaray’ın önceki maçlarda da sıkça rastlanan “iki fark sonrası rahatlama ve rölantiye alma” alışkanlığının yeniden devreye girmesi belirleyici oldu. İlk yarı içerisinde Erol Bulut; Hüseyin Türkmen ve Saric değişikliğiyle savunma zafiyetine çözüm aradı. İlk 45 dakikanın en şanssız ismi ise Osimhen’di. Girdiği üç net pozisyonda golle buluşamayan yıldız oyuncu, skorun daha da erken kopmasına engel oldu.

Maçın başından itibaren dikkat çeken zeminin kötü durumu, ikinci devreyle birlikte daha da ağırlaşınca futbolcular hem oyunu oynamaya hem de kendilerini kollamaya çalıştı.

İkinci yarı itibarıyla Galatasaray’ın üzerine gelen Antalyaspor, savunmada az oyuncu ile yakalanınca bunun bedelini ödedi. Günün iyilerinden Yunus’un uzun pası sonrası Osimhen ile fark üçe çıktı.

‘BEN BURADAYIM’ MESAJI

65. dakikada üç oyuncu birden değiştiren Okan Buruk, futbolcularını dinlendirmek istemiş olabilir ancak bu hamle Antalyaspor’un Galatasaray ceza sahasında daha fazla görünmesine neden oldu. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Real Madrid–Manchester City maçında da benzer bir görüntü vardı. Manchester City’nin üç oyuncuyu aynı anda değiştirdikten sonra Real Madrid’in rakip yarı sahada daha rahat etkili olduğu bir süreç yaşanmıştı.

Antalyaspor bu bölümde geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve maçın sonlarına doğru arka alanda verdiği boşluklar daha da belirginleşti. Bunlardan birinde, Osimhen “Afrika Kupası’na gitse de ben buradayım” diyen Icardi, Yunus ile sahanın iyilerinden biri olan Sane’nin pasıyla dördüncü golü kaydetti.