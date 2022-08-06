Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Eksikler...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

Leo Dubois, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Jesse Sekidika kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.

Günün antrenmanı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Haberin Devamı

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi. Antrenmanın ardından Bafetimbi Gomis'in doğum günü kutlandı.