Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadıkları açıklandı.
Açıklanan kadro şu şekilde:
Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.