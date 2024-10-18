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Galatasaray'ın Antalyaspor kadrosu açıklandı! Osimhen, Ziyech ve Barış Alper kadroda

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#Galatasaray#Osimhen#Ziyech
Galatasarayın Antalyaspor kadrosu açıklandı Osimhen, Ziyech ve Barış Alper kadroda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 15:25

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıklarını atlatan Osimhen, Barış Alper ve Ziyech kadroya dahil edildi.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen, Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi. Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Elias Jelert ise kadroda yer almadı.

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Sarı-kırmızılıların Antalyaspor müsabakasının kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı."

Galatasarayın Antalyaspor kadrosu açıklandı Osimhen, Ziyech ve Barış Alper kadroda

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#Galatasaray#Osimhen#Ziyech

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