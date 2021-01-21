Galatasaray'ın anlaştığı Henry Onyekuru uçağı kaçırdı, ortalık karıştı! Transfer...

Galatasaray'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Henry Onyekuru, Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre; Bu gece 23:40'ta İstanbul'da olması beklenen Nijeryalı futbolcu, Marsilya'dan kalkacak uçağı kaçırdı.

Bu sebeple Onyekuru'nun Türkiye'ye geliş planlarında değişiklik olacağı belirtildi.

UÇAĞI KAÇIRINCA SOSYAL MEDYA YIKILDI

Henry Onyekuru'nun uçağı kaçırması sosyal medyada farklı yorumlara sebep oldu. Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar çok sayıda paylaşımda bulundu.

KİRALAMA BEDELİ 250 BİN EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı.

Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı