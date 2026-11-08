Galatasaray'ın Amed SF maçındaki gol sevinci tartışması konusu oldu: Kural kitapçığı ne diyor? 7 oyuncuya da sarı kart gösterilmeli miydi? Trio noktayı koydu!

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Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında dün akşam konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 4-3 mağlup ederek milli araya lider girdi.

GOL SEVİNCİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sarı-kırmızılıların Rafael Leao ile bulduğu maçtaki ilk golün ardından Galatasaraylı oyuncular, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart galibiyetinin ardından bir gece kulübünden çıkarken görüntülenmemek için kazağını kafasının üstüne çeken takım arkadaşları Ismail Jakobs'un hareketine göndermede bulunarak gol sevincini formalarıyla yüzlerini kapatarak yaşadı.

Bu sevinç sosyal medyada sarı kart tartışmalarını gündeme getirirken, yayıncı kuruluş Bein Sports'ta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel tartışmalara son noktayı koydu.

BÜLENT YILDIRIM "YAPTIRIMA UYGUN 7 OYUNCU VAR"

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"Şimdi kural kitabı diyor ki, "Bir gol atıldığında oyuncu kutlama yapabilir ancak kutlama aşırıya kaçmamalıdır; kareografik kutlamalar cesaretlendirilmemelidir. Aşağıdaki durumlarda, gol iptal edilse bile oyuncuya ihtar verilmelidir: Başını ya da yüzünü bir maske veya benzer bir cisimle kapatırsa, formasını çıkarır veya başını formayla kapatırsa". Burada golden sonra oyuncular ne yaptılar, koreografik bir eylem var çünkü, onu değerlendirelim.

Abartılı bir gol sevinci var. 7 tane oyuncu bu sevince iştirak ediyor. Az önce okudunuz, Futbol Oyun Kuralları Kitabı, Gol Kutlaması başlığı altında, 123. sayfada ne diyor hocam, hakeme tavsiye ne? 'Koreografik kutlamalar cesaretlendirilmemelidir.' Buradaki bir koreografik kutlama mı? Evet. Burada verilen mesaj, hakemi ilgilendirmiyor. Ve ifade çok net, 'formasını çıkarır veya başını formasıyla kapatırsa'. Önden kapattı, arkadan kapattı hiç fark etmez. 'İlgili oyuncu sarı kart görür' diyor. Buradaki durumda 7 tane net bir şekilde yaptırıma uygun oyuncu var."

"KİTAP HAKEMLİĞİNE GÖRE 7 SARI KART GÖSTERİLMELİ, AMA ÖYLE BİR DÜNYA YOK!"

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"Şimdi hocam futbol ne bekliyor; bizde bir ayrım vardır kitap hakemliği ve yönetimsel hakemlik. Kitap hakemliğini yaparsanız dersiniz ki '7 tane oyuncuyu diz abi, pat pat pat hepsine sarı'. Böyle bir şey yok. Niye yok biliyor musunuz, toplu itiraz oldu varsayalım bir takımdan 8 oyuncu koşarak hakemden bir penaltı beklentisi oldu diyelim, hakem kime sarı kart gösteriyor? Bir olayı başlatan, iki varsa en agresif olan. Sekizi birden itiraz etti diye sekizi birden kart görmüyor. Futbol oyun kurallarının ruhu ve yorumlanması bakımından örnek. 'Futbol ne bekliyor?' prensibinden yola çıktığımız zaman, burada abartılı gol sevincine bir yaptırım bekliyor hocam. Mutlaka hakemin sarı kart göstermesi lazım. Buna kayıtsız kalamaz. O da biliyor kitapta böyle yazdığını. Yönetici kimliğini gösterip burada bu koreografiyi başlatan olabilir, bu örnekte Jakobs, yakalayamazsa Leao. Burada mutlaka kart gösterilmesi gerekiyordu, hakemin atladığını düşünüyorum. Ancak futbol kamuoyunun beklediği gibi öyle düz kitab-ı hakemlik bir şey yok. 7 oyuncuya da sarı kart hayatın olağan akışına aykırı, futbolun olağan mantığına aykırı bir hareket olurdu. Yönetici kimlik burada yaptırımı uygular, duruma göre 1, maksimum 2 tane, başlatanı ya da en agresifi seçer sarı kartı gösterir ve konu kapanabilirdi. Maalesef hakem göstermedi. Kayıtsız kalmaması gerekiyordu."

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🟡🔴 Rafael Leao'nun golünün ardından Galatasaraylı futbolcuların sevinci! https://t.co/TiD7LNANap — Spor Arena (@sporarena) November 7, 2026

SEÇİM DEMİREL: "BÜTÜN OYUNCULARA SARI KART GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ DOĞRU DEĞİL"

"Bu tip durumlarda oyunculara neden sarı kart gösteriliyor? Abartılı bir sevinç varsa yani provokasyon içeriyorsa, ticari bir reklam gösteriliyorsa, dini bir ifade varsa ya da zaman kaybı gibi nedenlerle sarı kart bekleniyor. Burada sadece 'abartılı sevinç' maddesine uyuyor. Hakem beklenti gibi hepsini sıraya dizip sarı kart verseydi çok kötü bir görüntü olurdu, çok eleştirilirdi. Belki 1 ya da 2 oyuncuya sarı kart gösterilebilirdi. Bütün oyunculara sarı kart gösterilmesi gerektiği doğru değil."