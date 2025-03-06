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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

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#Galatasaray#Alanyaspor#Süper Lig
Galatasarayın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 16:41

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, 9 Mart Pazar günü Alanyaspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve Antalya'ya hareket etti.

Galatasaray'ın 28 kişilik kamp kadrosunda sakatlık sonrasındaki tedavi süreci devam eden Ismail Jakobs yer almadı.

Sarı-kırmızılıların, Alanyaspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Mario Lemina."

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#Galatasaray#Alanyaspor#Süper Lig

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