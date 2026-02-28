Galatasaray'ın Alanyaspor galibiyetine Osimhen & Torreira damgası!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Seyrantepe'de oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM ETTİ

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde sahasındaki maçlarda yenilmezliğini sürdürdü.

RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Aslan, bu mücadelenin ardından çıktığı 31 maçta kaybetmedi. Cimbom bu süreçte 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 13 müsabakanın 10’unu kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

PERDEYİ SACHA BOEY AÇTI





Sarı-kırmızılıların ilk golünü Fransız futbolcu Sacha Boey attı.

25 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılarla bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı. Fransız futbolcu, daha önce İstanbul’da Juventus ile oynanan müsabakada rakip fileleri havalandırmıştı.

Maça 11’de başlayan Sacha Boey, 90 dakika sahada kaldı.

KAPTAN TORREIRA'DAN 1 GOL 1 ASİST





Galatasaray'da Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı’nın yedek başladığı karşılaşmada kaptanlık pazubendini takan Lucas Torreira, 1 gol - 1 asistle yıldızlaştı.

Mücadelenin 58. dakikada ceza sahası içinde Victor Osimhen’in röveşatasında seken topu alan Torreira, kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu

Uruguaylı futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunan Lucas Torreira, toplam gol sayısını da 3 yaptı.

Torreira ayrıca Sacha Boey’un 45+2. dakikada attığı golde de pası veren futbolcuydu.

Müsabakaya 11’de başlayan Lucas Torreira 79. dakikada yerini İlkay Gündoğan’a bıraktı.

OSIMHEN FİŞİ ÇEKTİ





Sarı-kırmızılıların üçüncü golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

Müsabakanın 83. dakikasında Alanyaspor kalecisi Paulo Victor’un hatalı pasında araya giren Osimhen, ceza sahası içinde Victor’u geçip, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 10. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 7 golü bulunan toplamdaki gol sayısını 17’ye çıkardı. Osimhen ayrıca maçın oyuncusu ödülünü kazandı.

Müsabakaya 11’de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.