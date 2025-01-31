Galatasaray'ın Ajax'a yenildiği maç sonrası dikkat çeken tepki: 'Akıl mantık dışı bir talihsizlik! Enteresan gerçekten

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UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’a 2-1 yenilen Galatasaray, Play-Off turuna kaldı.

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax’ın konuğu oldu. Johan Cruijff Arena’da 23.00’te başlayan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano düdük çaldı. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlendi.

GALATASARAY İLK 8 ŞANSINI KAYBETTİ

Hollanda ekibi Ajax 23’üncü dakikada öne geçti. Akpom’un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Muslera çelmeyi başardı. Dönen topu takip eden Traore, topu ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 1-0 Ajax üstünlüğüyle sona erdi.

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Ajax farkı ikiye çıkardı. 58’inci dakikada Gaae’nin ortasında Berkan Kutlu’nun uzaklaştırmadığı top, Brobbey’in önünde kaldı. Brobbey’in pasında topla buluşan Fitz-Jim güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Galatasaray son dakikalarda golü buldu. 90+4’üncü dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrasında karambolde topu önünde bulan Osimhen, fileleri havalandırdı: 2-1. Maç 2-1 Ajax’ın üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından Play-Off turuna kaldı.

PLAY-OFF TURUNDA 3 EKSİK

Ajax – Galatasaray maçında sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez cezalı duruma düştü. 3 oyuncuda UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında takımını yalnız bırakacak.

Uğur Meleke: 90'lardan kalma bir gece

Temsilcimiz Galatasaray'ın Ajax'a yenilerek ilk 8 şansını kaybettiği mücadeleyi Hürriyet yazarı Uğur Meleke, köşe yazısında değerlendirdi. İşte Meleke'nin o yazısı...

'80’lerin sonu-90’ların başıydı. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya henüz dağılmamışlardı. UEFA üyesi ülke sayısı 32 idi. Futbolda üç Avrupa kupası vardı ve her biri 32’şer takımla organize edilirdi. Kupalar beş turlu eliminasyon sistemiyle oynanırdı.

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Tüm maçlar çarşamba günüydü. Ve genelde sadece ilk turda üç Türk takımını bir arada mücadele ederken izleyebilirdik. Zira o yıllarda asla 3 temsilcimiz birden geçemezdi ilk turu. Yine de o ilk turda, 3 temsilcimizin peş peşe sahaya çıkışı, her birinin turu geçme umudu, milletçe televizyon başına kilitlerdi hepimizi. Bütün bir çarşamba günü nefesimizi tutmuş şekilde seyrederdik maçları. Günün sonunda genelde ulusça üzülürdük ama olsun, bir sonraki yıl yine umutlanmazdan vazgeçmezdik. Şerefli mağlubiyetler dönemiydi zira o yıllar Türk futbolunda.

FiKSTÜR TALiHSiZLiKLERi ÜST ÜSTE

DÜN 90’lar çarşambasına benzer bir gece yaşadık Avrupa’da. Nasıl bir fikstür şanssızlığı ise, üç temsilcimiz birden deplasmanda bitirdiler grupları. Aynen Hollanda takımlarıyla Türklerin grupta toplam 6 maç yapıp bu 6 müsabakanın tamamını deplasmanda oynamamız gibi. Akıl mantık dışı bir fikstür talihsizliği... Dün ligi Hollanda’da bitiren iki temsilcimizden Galatasaray, Amsterdam Arena’dan çıkamadı. Aslında durum 1-0’ken Galatasaray maçı çevirecek pozisyonları yaratmıştı ama yine bir Berkan klasiğiyle müsabakanın fişi çekildi. Nasıl oluyorsa oluyor, transfer tıkanıyor, birileri sakatlanıyor, Galatasaray bir şekilde her sezon Avrupa’da kritik maçlara sol bekte Berkan’la çıkıyor! Geçen sene Sparta Prag maçları, bu sezon Ajax müsabakası. Enteresan gerçekten.

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Ligi Hollanda’da bitiren diğer temsilcimiz Beşiktaş da Enschede’den çıkamadı ve dışında kaldı turnuvanın. Maç öncesi terfi için 1 puanın yetme ihtimali konuşulan diğer eşleşmedeyse Fenerbahçe, Danimarka’dan ihtiyacı olanı almayı başardı. Mourinho’nun Dzeko-Nesyri çift santrfor kararı terfiyi getiren faktör oldu son düzlükte. Maalesef Avrupa’da Şubat’ı iki takımla karşılıyoruz. Dileğimiz her ikisinin de playoff turunu geçip son 16’ya kalmaları.'