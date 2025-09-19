×
Galatasaray'ın ağır Frankfurt yenilgisi Alman basınında! 'Büyülü gece! Frankfurt ezdi'

#Galatasaray#Frankfurt#Almanya
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde dün gece Frankfurt’a 5-1 gibi şok bir skorla yenilmesi Alman basınında da geniş yer buldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında 5-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşadı.

İLK YARI 3-1 SONA ERDİ

Frankfurt Stadı'nda oynanan müsabakaya kontrollü başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Yunus Akgün ile fileleri havalandırdı. Ev sahibi ekip, 37. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine, 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4. dakikada ise Jonathan Burkardt'ın attığı gollerle devre arasına 3-1 önde girdi.

G.SARAY'DAN ALMANYA'DA AĞIR YENİLGİ

Müsabakanın ikinci yarısında top daha çok Galatasaray'ın ayağında kaldı. İstediği pozisyonlara giremeyen sarı-kırmızılı ekip, savunmada bireysel hatalar yapmaya devam etti. Burkardt ile 66, Ansgar Knauff ile 75. dakikada fileleri havalandıran Eintracht Frankfurt, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

5-1'LİK MAÇ ALMAN BASININDA 

Sarı-Kırmızlı takımın Frankfurt'a ağır yenilgisi Alman basınında da geniş yer buldu. Almanlar, Frankfurt'un oyununa övgü yağdırırken, Galatasaray'da forma giyen Alman oyunculara da vurgu yaptı. İşte Alman basınından Galatasaray manşetleri...

Bild: Büyülü Frankfurt Gecesi

Galatasaray, Galatasaray'a karşı! Erken bir geriye düşüşün ardından Eintracht kazandı

Frankfurt, bir sonraki büyülü Avrupa Kupası gecesini kutluyor. Hessen ekibi, kulüp tarihindeki 2. Şampiyonlar Ligi sezonuna Galatasaray İstanbul ile oynadığı müthiş maçta 5-1'lik bir galibiyetle başladı.

Böylece 2022 Avrupa Ligi şampiyonu, ligin zirvesine doğrudan yükseldi. Eintracht maça erken geriye düşmesine rağmen, sonra her şey yolunda gitti!

Sky Sport Almanya: Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı net bir skorla yendi

Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde Leroy Sané ve Ilkay Gündogan'ın da forma giydiği Galatasaray İstanbul'u heyecan verici bir galibiyetle mağlup etti.

Sport1: Eintracht Zirveye Oynuyor

Eintracht Frankfurt, yeni Şampiyonlar Ligi sezonunun başında Galatasaray İstanbul'a karşı etkileyici bir galibiyet elde etti. Leroy Sané, konuk takımda yeteneğini sadece kısa süreliğine gösterdi ve Davinson da gecenin şanssız oyuncusu oldu.

Kicker: Frankfurt geriden gelerek 5-1'le Galatasaray'ı ezdi

Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'ne başarılı bir başlangıç yaptı ve Galatasaray'ı 5:1 yenerek galip geldi. Erken bir geriye düşüşün ardından SGE geri döndü ve sonunda farkı açıkça ortaya koydu.

Spox: Rüya gibi geri dönüş başarılı oldu: Güçlü Eintracht, Galatasaray'ı mağlup etti

Eintracht Frankfurt, Leroy Sané ve Ilkay Gündoğan'ın da forma giydiği Galatasaray karşısında Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde heyecan verici bir galibiyet kutladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçından 940 gün sonra, Bundesliga kulübü, iki Alman oyuncunun da forma giydiği Türk devini güçlü bir performansla 5-1 (3-1) mağlup etti.

 

 

