Galatasaray'ın acı günü: Teknik direktör Nurcan Çelik hayatını kaybetti

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı kırmızılıların 2021-22 sezonunda Kadın Futbol Takımı’nı çalıştıran Nurcan Çelik hayatını kaybetti.

Sarı kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.