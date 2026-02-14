×
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'ın acı günü: Teknik direktör Nurcan Çelik hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 15:16

Galatasaray, 2021-22 sezonunda Kadın Futbol Takımı’nı çalıştıran teknik direktör Nurcan Çelik’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı kırmızılıların 2021-22 sezonunda Kadın Futbol Takımı’nı çalıştıran Nurcan Çelik hayatını kaybetti.

Sarı kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

