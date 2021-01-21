Galatasaray'ın Aaron Boupendza teklifi ortaya çıktı

Süper Lig'in en çok gol atan takımlarından olan Galatasaray, forvet oyuncuları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin performansından memnun değil.

Ocak ayı transfer dönemi içerisinde, forvet mevkisine takviye yapmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar hedefini belirledi.

3.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da harikalar yaratan Aaron Boupendza'ya talip oldu.

24 yaşındaki Gabonlu yıldız golcü için kulübüne 1 milyon euro peşin, 2.5 milyon euro eylül ayında ödenmek üzere toplam 3.5 milyon euro teklif edildi.

Oyuncuya da 3.5 yıllık kontrat önerildi ve cevap bekleniyor. Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza ligde bu sezon 13 kez ağları sarsma başarısı gösterdi. (Fotomaç)

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