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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Aaron Boupendza teklifi ortaya çıktı

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Galatasaray'ın Aaron Boupendza teklifi ortaya çıktı
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Golcü arayışında olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e damga vuran Hatayspor'un yıldız forveti Aaron Boupendza'yı gözüne kestirdi.

Süper Lig'in en çok gol atan takımlarından olan Galatasaray, forvet oyuncuları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin performansından memnun değil.

Aaron Boupendza, Süper Ligi salladı Şok eden gerçek...
Aaron Boupendza, Süper Lig'i salladı! Şok eden gerçek...

Ocak ayı transfer dönemi içerisinde, forvet mevkisine takviye yapmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar hedefini belirledi.

3.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da harikalar yaratan Aaron Boupendza'ya talip oldu.

Galatasarayın Aaron Boupendza teklifi ortaya çıktı

24 yaşındaki Gabonlu yıldız golcü için kulübüne 1 milyon euro peşin, 2.5 milyon euro eylül ayında ödenmek üzere toplam 3.5 milyon euro teklif edildi.

Oyuncuya da 3.5 yıllık kontrat önerildi ve cevap bekleniyor. Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza ligde bu sezon 13 kez ağları sarsma başarısı gösterdi. (Fotomaç)

Galatasarayın Aaron Boupendza teklifi ortaya çıktı

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