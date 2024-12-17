Galatasaray'ın 90+8'deki golü sonrası çok konuşulacak tespit: Penaltı doğru ama Batshuayi ofsayttaydı | Çizgi kamerası nerede?

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Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve adeta nefes kesen maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu.

RAMS Park'taki müsabaka, Galatasaray'ın 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Dries Mertens, Yunus Akgün, Michy Batshuayi ve Ali Şahin Yılmaz (k.k.) kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise Simon Banza ve Ozan Tufan'dan (2) geldi.

Bu sonuçla Galatasaray ligde puanını 41'e yükseltti. Bu sezon deplasmanlarda galibiyet hasreti devam eden Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ın performansı ise spor kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Yazarımız Fırat Aydınus, Sağlam'ın kararlarını mercek altına aldı ve dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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İşte Aydınus'un yorumları:

Pozisyonu bol bir maç oldu. Hakem Kadir Sağlam’ın yönetimi teknik ve disiplin açısından gerçekten önemli zafiyetler içerdi. İlk yarı Serdar’a, Abdülkerim’e, Sara’ya ve Lundstram’a göstermesi gereken sarı kartları göstermedi. Bu devrede yaşanan 3 önemli pozisyona baktığımızda...

· 22. dakikada Ozan Tufan‘ın Yunus Akgün’e yaptığı müdahalede bacak gergin, tabanıyla hamle yapıyor. Hakem kırmızı kart verse kabul görürdü ama Kadir Sağlam şiddet ve yoğunluğun yeterli olmadığını düşünmüş olacak ki sarı da karar kıldı.

· 25. dakikada Yunus’un Cham’a yaptığı müdahale sınırda; en az bir sarı kart gerekirdi, hakem faul bile vermedi.

BANZA’NIN HAREKETi FAUL DEĞiL

· 28. dakikada Galatasaray’ın ikinci golünden önce Banza’nın Sara’ya yaptığı müdahale faul değil, top ile oynuyor. Hadi Kadir Sağlam bunu faal olarak yorumladı; faulün yapıldığı yer ile kullanıldığı yer arasında 6-7 metrelik bir mesafe var .

· Kadir Sağlam ikinci yarıda göstermesi gereken sarı kartları nihayet cebinden çıkardı! Bu bölümün en çok tartışılan pozisyonlarına gelince...

ÇiZGi KAMERASI NEREDE?

· 55. dakikada Trabzonspor’un üçüncü golünden önce topun çıkıp çıkmadığı ile ilgili 2 açı gösterildi ki, 2’si de farklı yorumlar yaptırıyor. Bu pozisyonda topun çıkıp çıkmadığını net olarak görebilmek ancak çizgi kamerasından olabilir.

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MERTENS AVANTAJLIYDI AMA...

· 60. dakikada Galatasaray’ın kazandığı penaltıda Mertens daha avantajlı ve tam pozisyon alırken Malheiro’nun yaptığı müdahale penaltı. Karar doğru.

· 70. dakikada Barış Alper’in şutunda top Malheiro’nun kapalı olan kolundan geri dönüyor, dolayısıyla penaltı değil. Oyunun devam etmesi doğru.

· 88. dakikada Muslera ile Banza’nın hava topu pozisyonunda penaltıyı gerektiren bir müdahale yok, devam kararı doğru.

MENDY’YE SARI KART YETERLi

· 90. dakikada Batista Mendy’nin Victor Osimhen’e yaptığı harekette bariz gol şansı kriterleri tam olarak yerine gelmediği için sarı kart kararı doğru.

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MiCHY BATSHUAYi OFSAYTTAYDI

· 90+8’deki son golden önce Batshuai’ye taç öncesi ofsayt bayrağı kalkmalıydı.