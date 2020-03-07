Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi!
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 28. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.
- Sivas'taki maçlar
Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.
Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 22 gol attı, kalesinde 25 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.
Rakibi karşısında ligde evinde 3 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, son 2'sinden ise galip ayrıldı.
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