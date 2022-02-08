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Galatasaray'ın 4. transferi Omar Elabdellaoui

#Transfer#Galatasaray#Omar Elabdellaoui
Galatasarayın 4. transferi Omar Elabdellaoui
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da Senegalli Mbaye Diagne'nin lisansı askıya alındı, yerine Norveçli yıldız Omar Elabdellaoui geldi

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Galatasaray, Hürriyet’in duyurduğu gibi Mbaye Diagne’ye lisanslama yapmadı. Sakatlık nedeniyle sahalara en erken nisan ayında dönebilecek olan Senegal futbolcunun sözleşmesi prosedür gereği feshedildi.

Galatasaray, yabancı kontenjanında yer açmak için sözleşme feshi yaptığı Diagne’ye sezon sonunda aynı şartlarda 1 yıllık kontrat yapacak.

Hatırlanacağı gibi Trabzon da Gervinho’nun sözleşmesini aynı şekilde sezon sonuna kadar askıya almıştı.

Sarı kırmızılılarda transfer görüşmelerinden beklenen sonuç çıkmayınca Diagne’nin lisansının doldurulmasıyla kontenjanda açılan boşluğu da Omar Elabdellaoui için kullanıldı. Norveçli, Aslan’ın 4. transferi oldu.

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#Transfer#Galatasaray#Omar Elabdellaoui

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