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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Elfsborg'u ağırladı. Temsilcimiz sahadan 4-3'lük galibiyet ile ayrıldı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Sloven hakem Matej Jung yönetti.

Maça hızlı başlayan temsilcimiz 28. dakikada Mauro Icardi ile öne geçti. 39'da Isak Pettersson'un kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Barış Alper Yılmaz ile farkı üçe çıkaran Galatasaray devreyi 3-0 noktaladı.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip 52'de Niklas Hult'un attığı golle morallendi. 65. dakikada Michael Baidoo'nun penaltı golüyle farkı 1'e indiren Elfsborg, Yunus Akgün'ün 83. dakikasında golüne engel olamadı ve temsilcimiz skoru 4-2'ye getirdi.

Elfsborg 90+2'de Larsson ile farkı tekrardan 1'e indirse de puan için yeterli olmazken, Galatasaray 4-3'lük galibiyet ile 3 puanı hanesine yazdırdı.

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7 gole sahne olan bu müsabaka Avrupa basınında da manşetleri süsledi. İşte temsilcimiz Galatasaray'ın 4 golle 3 puana ulaştığı maçın dış basına yansıması:

RONALDO'NUN REKORUNA ÇOK YAKLAŞAN OSIMHEN ASİST YAPTI

Nijerya basınından Pulse Sports: "Antalyaspor maçında Cristiano Ronaldo'nun rekoruna çok yaklaşan Osimhen, kaleyi bulamamasına rağmen Çarşamba günü galibiyet golünün asistini yaparak çok önemli bir rol oynadı. Maç Galatasaray'ın olağanüstü ilk yarı performansıyla başladı ve devre arasına 3-0 önde girdi. Mauro Icardi skoru açarken Osimhen de oyuna ağırlığını koydu. Elfsborg'un kendi kalesine attığı gol ve ardından Barış Yılmaz'ın müthiş vuruşu skoru belirledi. Ancak ikinci yarı, Elfsborg'un geri dönüşü ve iki gol bulmasıyla tam bir tırnak yedirten maça dönüştü."

DAVINSON'A FELIPE MELO BENZETMESİ

İspanyol basınından AS: "Davinson Sánchez, Galatasaray'ın Avrupa Ligi grup aşamasının üçüncü turunda İsveç'in Elfsborg takımını İstanbul'da 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biriydi. Uluslararası turnuvada yenilmezliğini sürdüren Türkler, olması gerekenden daha fazla mücadele etti ancak yine de üç önemli puan almayı başardı. Kolombiyalı stoper, üç gol yemesine rağmen takımına yardım etmek için çok güvenli olan savunmanın lideriydi. Opta'nın istatistiklerine göre oyuncu girdiği 13 ikili mücadelenin 9'unu kazandı ve sekiz top kurtarışına imza attı. Rakamları kesinlikle iyiydi ve kulübün idollerinden biri olan Felipe Melo'nun 10 yıl önceki performansıyla eşleşti."

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'İNANILMAZ AMA GERÇEK'

Kolombiya medyasından Claro Sports: "UEFA Avrupa Ligi Çarşamba günü Kolombiyalı Davinson Sanchez'in de yer aldığı bir maçla açıldı. Galatasaray üçüncü gün maçında Türk Stadyumunda IF Elfsborg ile karşılaştı. Türkler gol ve duygu dolu bir maçın ardından galibiyete ulaştı. İnanılmaz ama gerçek. Maçın ilk yarısını üç farklı önde kapatan ev sahibi takım maçı ancak tek farkla kazanabildi."

'DUYGU VE HATA DOLU BİR MAÇ'

VAVEL: "Galatasaray IF Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Türk takımı hücum bölgesinde inanılmaz bir maç çıkardı, ancak savunmada çok acı çektiler ve rakipleri çok kolay 3 gol attı. Duygu ve hata dolu bir maç oldu"

'İSVEÇLİLERİ EZDİLER'

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İtalya'dan Corriere Dello Sport: "Galatasaray Elfsborg'u ezdi geçti. Maç başladıktan bir süre sonra Galatasaray iki takım arasındaki teknik farkı ortaya koydu ve Dries Mertens'in direğe çarpmasının ardından Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Elfsborg'un savunmasında açıklar vardı ve ev sahibi ekip bundan faydalanarak İsveçlileri kendi ceza sahalarında ezdi."

ELFSBORG DÜŞTÜ AMA SALLADI

İsveç basınından Fotbollskanlen: "Elfsborg düştü ama Galatasaray'ı salladı. Elfsborg bir toparlanma sürecine girdi ancak sonuna kadar gidemedi. Galatasaray karşısında onurlu bir yenildi aldık."