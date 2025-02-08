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Galatasaray'ın 4. forması görücüye çıktı

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#Galatasaray#Süper Lig#Galatasaray Forma
Galatasarayın 4. forması görücüye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 11:42

Galatasaray’ın bu sezon 4. forma olarak giyeceği özel forma tanıtıldı.

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Galatasaray futbol takımları için özel forma hazırlandı.

‘İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar’ sloganıyla tanıtılan ve PUMA'nın tasarladığı özel forma, siyah zemin üzerine işlenen ikonik aslan detayıyla dikkat çekiyor.

Sezonun geri kalanında bazı maçlarda giyilecek olan formanın tanıtım filminde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Meltem Yıldızhan ve Ayşe Cora yer aldı.

Galatasarayın 4. forması görücüye çıktı

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#Galatasaray#Süper Lig#Galatasaray Forma

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