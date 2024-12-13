Galatasaray'ın 3 puanı son anda kaçırdığı Malmö maçı sonrası hem övgü hem eleştiri: Bizden farklı düşünen bir adam | Çok yanlıştı hocam

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Malmö ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaştı. Eleda Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı.

Birçok pozisyonun yaşandığı müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı - kırmızılıların gollerini Yunus Akgün ve Elias Jelert kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise Botheim ve Pena'dan geldi.

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yenilmezliğini sürdüren Galatasaray, bu beraberlikle puanını 12'ye yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Malmö ise 4 puana çıktı ve 31. basamakta yer buldu.

Karşılaşmanın ardından yazarımız Uğur Meleke, sarı - kırmızılıların kaybettiği 2 puanı değerlendirdi.

İşte Meleke'nin yorumları:

BİZDEN FARKLI DÜŞÜNEN BİR ADAM...

İlk 30’da işler pek yolunda gitmedi, takım dengesini bulamadı, peş peşe pozisyonlar verdi. Üstüne Metehan’ın uyuduğu bir anda Botheim’ın golü geldi, ardından da Davinson sakatlanıp sahayı terk etti. O dakikalarda “bugün galiba Galatasaray’ın günü değil” diye hissetmeye başlamıştık ki, Davinson sekerek kenara giderken orada bizden farklı düşünen bir adam bekliyordu oyuna girmek için: Kerem Demirbay.

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Okan Buruk dün maça aynen Sivas’ta olduğu gibi dörtlü savunmayla başladı. Ümit milli takımda da zaman zaman o bölgede oynayan Metehan sağ, Berkan sol bekte, Jelert sağ önde başladılar maça. Davinson sakatlanınca kafalar biraz karışmıştı, ancak tam da böyle anların adamı Kerem Demirbay. Zor anlarda sahaya girip sakin kalabiliyor, liderlik yapabiliyor. 1-0 gerideki takımını şahane bir gol pasıyla beraberliğe taşıdı, hatta iki dakika sonra Yunus iyi vurabilseydi Kerem bir asist daha yazacaktı tabelaya.

Okan Buruk, Davinson’un sakatlanıp çıkması sonrası da dizilişini bozmadı; Berkan stopere, Yunus sol beke, Sara sol öne geçtiler o bölümde. Göbekte geçen sezonun as ikilisi Torreira-Kerem iyi oynadılar, Yunus’u sol beke geçmek de durdurmadı, golünü attı yine. Ancak 30’la 73 arası Galatasaray için her şey iyi giderken, 73’teki oyuncu değişikliğiyle bozuldu oyunun dinamikleri.

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NELSSON-MERTENS DEĞİŞİKLİĞİ KİMYAYI BOZDU

73’te ben Nelsson’u kenarda görünce bir stoperle (büyük ihtimalle Berkan’la) yer değiştireceğini düşündüm, ancak tabelada Mertens’in numarası yanıyordu. Galatasaray son 20 dakikada savunmada bir adam artırarak topu ağırlıklı olarak Malmölülere bırakmayı tercih etti. Malmo’lü Taha Ali müsabakaya ağırlığını koydu, peş peşe akınlar yarattı. Ve sonunda da hak ettikleri beraberlik golünü Sergio Pena ile buldular.

Dün Okan Buruk’un 30’da Davinson’un sakatlığı sonrası Kerem Demirbay hamlesi ne kadar doğru ise, son bölümde Mertens-Nelsson değişikliğiyle vitesi küçültmesi o kadar yanlıştı bence.